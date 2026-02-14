Akcija MUP-a TK: Uhapšeno pet osoba zbog droge, zaplijenjeno više od kilogram narkotika

Pet osoba uhapšeno je na području Tuzlanskog kantona zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, saopšteno je danas kantonalnog MUP-a.

Izvor: MUP TK

U saopštenju se navodi da su uhapšeni D.S. (28) iz Tuzle, D.M (23) iz Lukavca, Š.H. (45) iz Gračanice, koja će uz izvještaj biti predata u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

Uhapšeni su i A.M. (35) i M.DŽ. (26) za kojima su raspisane centralne operativne potrage, a ranije su pravosnažno osuđeni zbog krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Ova lica su predata u nadležnost Sudske policije Federacije BiH.

Kod D.S. je pronađeno 835 grama amfetamin spida i 45 grama kanabisa, kod D.M. je pronađeno 155 grama kanabisa, a kod Š.H. gram amfetamin spida i 20 tableta droge MDMA, kao i 1,3 grama MDMA u vidu praška.

Prilikom pretresa više lokacija na području Tuzle, Lukavca i Gračanice policija je pronašla 14 plastičnih pakovanja spida i 16 pakovanja kanabisa.

Pronađeno je i 10.200 KM i 2.910, evra, četiri digitalne vage, tri mobilna telefona, drobilice, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droge.

Pretresi su izvršeni 12. februara i juče pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva i naredbama nadležnih sudova.

Tokom pretresa lokacija, izvršeni su i pretresi lica zatečenih u objektima S.B. (39), A.M. (36) i F.H. (29), svi iz Gračanice, kod kojih je pronađena određena količina droge i protiv kojih će nadležnom tužilaštvu biti dostavljen izvještaj za posjedovanje i omogućavanje uživanja droge.