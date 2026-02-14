logo
Akcija MUP-a TK: Uhapšeno pet osoba zbog droge, zaplijenjeno više od kilogram narkotika

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
1

Pet osoba uhapšeno je na području Tuzlanskog kantona zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, saopšteno je danas kantonalnog MUP-a.

Uhapšeno pet osoba zbog droge, zaplijenjeno više od kilogram narkotika Izvor: MUP TK

U saopštenju se navodi da su uhapšeni D.S. (28) iz Tuzle, D.M (23) iz Lukavca, Š.H. (45) iz Gračanice, koja će uz izvještaj biti predata u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

Uhapšeni su i A.M. (35) i M.DŽ. (26) za kojima su raspisane centralne operativne potrage, a ranije su pravosnažno osuđeni zbog krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Ova lica su predata u nadležnost Sudske policije Federacije BiH.

Kod D.S. je pronađeno 835 grama amfetamin spida i 45 grama kanabisa, kod D.M. je pronađeno 155 grama kanabisa, a kod Š.H. gram amfetamin spida i 20 tableta droge MDMA, kao i 1,3 grama MDMA u vidu praška.

Prilikom pretresa više lokacija na području Tuzle, Lukavca i Gračanice policija je pronašla 14 plastičnih pakovanja spida i 16 pakovanja kanabisa.

Pronađeno je i 10.200 KM i 2.910, evra, četiri digitalne vage, tri mobilna telefona, drobilice, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droge.

Pretresi su izvršeni 12. februara i juče pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva i naredbama nadležnih sudova.

Tokom pretresa lokacija, izvršeni su i pretresi lica zatečenih u objektima S.B. (39), A.M. (36) i F.H. (29), svi iz Gračanice, kod kojih je pronađena određena količina droge i protiv kojih će nadležnom tužilaštvu biti dostavljen izvještaj za posjedovanje i omogućavanje uživanja droge.

Tagovi

droga Tuzla hapšenje

Tata

Ja još nisam čuo ni vidio kad se droga pronađe da se ne obavjesti javnost kad se uništava. Šta se radi sa tom drogom stvarno ne znam a volio bih da znam.

