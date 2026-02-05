Uhapšen muškarac iz Gračanice: Pronađena droga, vage, drobilice... (FOTO)

Muškarac iz Gračanice D.Š. (38) uhapšen je jer je pretresima objekata koje koristi pronađena droga.

Izvor: MUP TK

Uhapšeni je osumnjičen da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona

On je nakon izvršene kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Pretresom objekata, dvorišta i vozila koje koristi D.Š. pronađena je droga upakovana u više staklenih tegli i plastična pakovanja, grumeni smeđe droge, dvije digitalne vage za precizno mjerenje, drobilica sa tragovima biljne materije, mobilni telefon i drugi predmeti.

Pretres je izvršen u utorak, 3. februara, po naredbi Opštinskog suda u Gračanici i uz saglasnost kantonalnog tužioca.

(Srna)