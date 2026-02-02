logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pritvor za Zvorničanina: Kod osumnjičenog pronađen kokain, nagazne mine i plastični eksploziv

Pritvor za Zvorničanina: Kod osumnjičenog pronađen kokain, nagazne mine i plastični eksploziv

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Osnovni sud u Zvorniku odredio je jednomjesečni pritvor S.R. iz ovog grada zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga u sticaju sa nedozvoljenom proizvodnjom i prometom oružja ili eksplozivnih materija.

Određen pritvor Zvorničaninu kod kojeg je pronađen arsenal oružja i droga Izvor: PU Zvornik

Prema navodima iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, S.R. je 26. januara 2026. godine u Zvorniku neovlašteno držao opojnu drogu kokain i veću količinu vojnog naoružanja i eksploziva čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno. Prilikom pretresa pronađen je jedan manji paketić sa 6,5 grama bijele praškaste materije koja asocira na kokain, kao i platnena torba sa više PVC kesa u kojima se nalazilo ukupno 423 grama iste materije. Pored droge, oduzeta je i digitalna vaga za precizno mjerenje sa tragovima bijelog praha.

Osim narkotika, istražni organi su kod osumnjičenog pronašli opasan arsenal koji uključuje osam komada plastičnog eksploziva ukupne mase 2,01 kg, tri protivpješadijske nagazne mine, četiri upaljača za mine sa osiguračima, te 24 električne detonatorske kapisle. Među zaplijenjenim predmetima nalazi se i sedam električnih uređaja sa daljinskim upravljačima za detonaciju eksploziva, 51 komad pištoljske municije kalibra 7,62 mm, kao i još jedna digitalna vaga sa tragovima eksploziva.

Tužilaštvo je mjeru pritvora zatražilo zbog postojanja osnovane bojazni da bi osumnjičeni mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, kao i zbog opravdanog straha da bi mogao ponoviti krivično djelo za koje je zaprijećena kazna zatvora od tri godine ili teža. Osnovni sud u Zvorniku prihvatio je ove razloge i odredio da pritvor može trajati najduže mjesec dana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zvornik droga eksploziv

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ