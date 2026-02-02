Pritvor za Zvorničanina: Kod osumnjičenog pronađen kokain, nagazne mine i plastični eksploziv

Osnovni sud u Zvorniku odredio je jednomjesečni pritvor S.R. iz ovog grada zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga u sticaju sa nedozvoljenom proizvodnjom i prometom oružja ili eksplozivnih materija.

Izvor: PU Zvornik

Prema navodima iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, S.R. je 26. januara 2026. godine u Zvorniku neovlašteno držao opojnu drogu kokain i veću količinu vojnog naoružanja i eksploziva čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno. Prilikom pretresa pronađen je jedan manji paketić sa 6,5 grama bijele praškaste materije koja asocira na kokain, kao i platnena torba sa više PVC kesa u kojima se nalazilo ukupno 423 grama iste materije. Pored droge, oduzeta je i digitalna vaga za precizno mjerenje sa tragovima bijelog praha.

Osim narkotika, istražni organi su kod osumnjičenog pronašli opasan arsenal koji uključuje osam komada plastičnog eksploziva ukupne mase 2,01 kg, tri protivpješadijske nagazne mine, četiri upaljača za mine sa osiguračima, te 24 električne detonatorske kapisle. Među zaplijenjenim predmetima nalazi se i sedam električnih uređaja sa daljinskim upravljačima za detonaciju eksploziva, 51 komad pištoljske municije kalibra 7,62 mm, kao i još jedna digitalna vaga sa tragovima eksploziva.

Tužilaštvo je mjeru pritvora zatražilo zbog postojanja osnovane bojazni da bi osumnjičeni mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, kao i zbog opravdanog straha da bi mogao ponoviti krivično djelo za koje je zaprijećena kazna zatvora od tri godine ili teža. Osnovni sud u Zvorniku prihvatio je ove razloge i odredio da pritvor može trajati najduže mjesec dana.