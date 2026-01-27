logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen muškarac iz Zvornika: Policija zaplijenila mine, eksploziv i kokain (FOTO)

Uhapšen muškarac iz Zvornika: Policija zaplijenila mine, eksploziv i kokain (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Muškarac S. R. (49) sa područja Zvornika uhapšen je nakon što su kod njega pronađene protivpješadijske mine, detonatori, eksploziv i skoro pola kilograma kokaina, rečeno je danas na konferenciji za novinare predstavnika zvorničke Policijske uprave.

U Zvorniku zaplijenjene mine, eksploziv, kokain Izvor: PU Zvornik

Hapšenje je uslijedilo nakon što je policija ranije ovog mjeseca na području Milića kontrolisala automobil u kojem je pronašla eksploziv.

Načelnik Odjeljenja za organizovani i teški kriminalitet Miljan Bobar rekao je da su pretresom lica S. R, kuće i pomoćnih objekata pronađene tri protivpješadijske nagazne mine, četiri upaljača za protivpješadijske nagazne mine sa pripadajućim osiguračima, te 24 elektronske detonatorske kapisle.

Dodao je da je pronađen i plastični eksploziv bruto mase oko dva kilograma, sedam uređaja za daljinsko aktiviranje eksploziva, pet punjača sa kablovima sa dva izlaza, 51 komad pištoljske municije kalibra 7,62 milimetra i dva mobilna telefona.

Bobar je naveo da je pronađeno i oko 430 grama kokaina, dvije digitalne vage za precizno mjerenje i 982 paklice cigareta sa markicom samoproglašenog Kosova.

Ovo lice je uhapšeno juče prema naredbi Osnovnog suda u Zvorniku i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, a tereti se za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja i eksplozivnih materija i trgovinu drogom.

"On će u toku dana uz izvještaj o počionjenom krivičnom djelu biće predat Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina", rekao je Bobar.

Ovo lice je uhapšeno nakon što su pripadnici Policijske uprave Zvornik 13. januara u popodnevnim časovima na području opštine Milići zaustavili automobil "audi" u kojem su pronašli eksploziv i kokain.

Bobar je naveo da je vozilom upravljao E. J. iz Sarajeva, sa kojim su bila još dva lica sa područja Sarajeva.

Tada je pri pretresu vozila pronađeno 823 grama eksploziva, a otkrivena je i oprema za detonaciju eksploziva, dvije pvc kese sa 40 grama kokaina.

Ova lica su takođe uhapšena, a E. J. uz izvještaj o počinjenom krivičnoim djelu predat Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo.

Radeći na rasvjetljavanju ovih krivičnih djela, pripadnici Policijske uprave Zvornik su u saradnji sa pripadnicima Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske došli do informacija da se u vezu sa tim može dovesti lice inicijala S. R. sa područja Zvornika. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zvornik hapšenje droga kokain eksploziv mine

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ