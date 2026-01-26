logo
Kod Tuzlaka pronađeno pola kile "spida"

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
S.K. je nakon kriminalističke obrade predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona

Kod tuzlaka pronađeno pola kile droge spid Izvor: MONDO

Tuzlanska policija je uhapsila muškarca S.K. iz ovog grada kod koga je pronađeno 456,37 grama droge, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kanotna.

Vještačenjem je utvrđeno da se radi o opojnoj drogi amfetamin spid.

Osumnjičeni S.K. je nakon kriminalističke obrade predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Tagovi

Tuzla droga hapšenje

