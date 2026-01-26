Kod Tuzlaka pronađeno pola kile "spida"

S.K. je nakon kriminalističke obrade predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona

Tuzlanska policija je uhapsila muškarca S.K. iz ovog grada kod koga je pronađeno 456,37 grama droge, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kanotna.

Vještačenjem je utvrđeno da se radi o opojnoj drogi amfetamin spid.

Osumnjičeni S.K. je nakon kriminalističke obrade predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.