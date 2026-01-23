logo
Uhapšen Sarajlija: Pronađena droga, oružje i municija

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Policija je na području Kantona Sarajevo uhapsila tridesetčetvorogodišnjeg Sarajliju A.S. i, između ostalog, pronašla marihuanu, automatsku pušku i više od 800 komada municije različitog kalibra.

hapšenje Izvor: Shutterstock

A.S. je uhapšen u okviru operativne akcije "Amo", realizovane pod nadzorom sarajevskog Kantonalnog tužilaštva, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova  Kantona Sarajevo.

U izvršenim pretresima stambenih objekata, na području sarajevskih opština Novi Grad i Ilidža, pronađeno je više različitih pakovanja marihuane, ukupne količine oko 400 grama, automatska puška sa preklopnim kundakom i okvirom, drveni sanduk sa pet spremnika, pištolj sa dva okvira, određena količina gotovog novca, dvije digitalne vage, dvije drobilice, mobilni telefon, kao i drugi predmeti od interesa za istragu.

Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade u službenim prostorijama Uprave policije, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima neovlaštena proizvodnja i promet droge, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. 

(Srna)

