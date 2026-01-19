Strašna objava bivšeg NBA košarkaša obišla Ameriku: "Zlostavljaju mi dijete, ne osjećam se bezbjedno"

Bivši NBA igrač ima problem sa narkoticima, a jedno vrijeme je proveo u zatvoru zbog porodičnog incidenta.

Izvor: kylesingler/Instagram/Printscreen

Nekadašnji NBA košarkaš Kajl Singler objavio je uznemirujuću poruku na društvenim mrežama i alarmirao cijelu Ameriku. On je iznio ozbiljne optužbe i rekao kako mu je dijete zlostavljano, a da je on završio na ulici kao beskućnik.

Ovo nije prvi put da ostavlja slične poruke i očigledno je da je psihički poljuljan. "Ne osjećam se bezbjedno. Imam ljude u svom životu koji mi uzimaju novac. Ovo je poruka svima koji su se petljali sa mnom", rekao je igrač koji je kratko nosio dres madridskog Reala i dodao:

"Moje dijete je seksualno, fizički, emocionalno i duhovno zlostavljano. Sramota za sve koji me poznaju, to nije pomoć. Je**** se svi. Djuk, Medford, svi“, dodao je, misleći na svoj NCAA tim, Djuk, i svoje rodno mjesto, Medford.

"Moje dijete je bilo oružje protiv mene. Ne izvinjavam se što živim svoj život iz ljubavi. Bio sam tu za ljude sa kojima želim da budem, ali to nije recipročno. Iskorišćen sam na svakom koraku. A sada ja pričam gluposti. Svi ćete pričati gluposti. Sada i ja pričam gluposti. Nadam se da vam se sviđa", rekao je uznemireni Amerikanac. Mnogi se nakon ove objave zabrinuli za njegov život.

Ko je Kajl Singler?

Kajl Singler

Izvor: AFP7 / Zuma Press / Profimedia

Kajl Singler je bivši NBA igrač, dok je zabilježio osam nastupa u Evroligi kao igrač Real Madrida tokom sezone 2011-12. Nekadašnj igrač uhapšen je u Oklahomi krajem oktobra, nakon što je navodno napao i prijetio svojoj djevojci, dok je pokušavao da dođe do njihove ćerke tokom svađe.

Reagovala je policija, a ustanovljeno je da je bio pod uticajem narkotika i odbijao je da sarađuje. Osuđen je na zatvorsku kaznu po prekršajnoj optužbi za napad i nanošenje tjelesnih povreda u prisustvu djeteta, a kasnije je pušten uz kauciju od 6.000 dolara.

Nakon što je krunisan kao šampion NCAA lige 2010. godine i završio koledž karijeru 2011. godine, Detroit Pistonsi su ga izabrali kao 33. pik na NBA draftu. Između 2012. i 2018. godine, zabilježio je 363 nastupa u ligi, od Pistonsa do Oklahoma Siti Tandera. Penzionisao se 2019. godine.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:13 Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)