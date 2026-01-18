logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić u "civilu" gledao novu pobjedu Denvera

Nikola Jokić u "civilu" gledao novu pobjedu Denvera

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Još jedna pobjeda Denvera bez Nikole Jokića, sada već sedma od njegove povrede.

Kako denver igra bez nikole jokica Izvor: David Zalubowski/AP

Nikola Jokić propustio je i desetu utakmicu zaredom Denver, a dobra vijest je da je njegova ekipa naučila da pobjeđuje bez njega. Tako su Nagetsi došli do sedme pobjede prethodne noći i to protiv Vašingtona 121:115, za šta je dobro morao da se preznoji Džamal Marej.

Kanadski plejmejker preuzeo je odgovornost i zabilježio je 42 poena, uz šest asistencija i tri skoka, dok je imao i po dvije blokade i ukradene lopte. Pokazao je da i on može da bude lider kada se to od njega traži i tako je malo odmjenio Jokića koji je u civilu pratio meč, a stigao je da proćaska i sa saigračem iz reprezentacije Srbije Tristanom Vukčevićem. Ni njega nije bilo danas na terenu zbog manje povrede.


U ekipi Denvera odličan je bio i Tim Hardavej Džunior sa 30 poena (pet trojki), Pejton Votson je nastavio svoju seriju i dodao je 21, dok je Aron Gordon zamalo došao do tripl-dabl učinka.

Zaigrao je kao centar i zabilježio je osam poena, deset skokova i 11 asistencija, što će reći da je samo košgeterski bio daleko od tripl-dabla. Ovo je zanimljivo rješenje za Nagetse, koji imaju problema s povredama centara, pa ćemo vidjeti da li će Gordon možda igrati "peticu" i kada se Jokić vrati.


Što se tiče Vašingtona kod njega je prednjačio Kišan Džordž sa 29 poena, a Kris Midltoni Aleks Sar dodali su po 16.

NBA rezultati 18. januar:

  • Dalas - Juta 138:120
  • Atlanta - Boston 106:132
  • Detroit - Indijana 121:78
  • Njujork - Finiks 99:106
  • Majami - Oklahoma 122:120
  • San Antonio - Minesota 126:123
  • Golden Stejt - Šarlot 136:116
  • Denver - Vašington 121:115
  • Portland - L.A. Lejkers 132:116

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:42
Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Denver NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC