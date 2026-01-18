Nikola Jokić u "civilu" gledao novu pobjedu Denvera

Još jedna pobjeda Denvera bez Nikole Jokića, sada već sedma od njegove povrede.

Izvor: David Zalubowski/AP

Nikola Jokić propustio je i desetu utakmicu zaredom Denver, a dobra vijest je da je njegova ekipa naučila da pobjeđuje bez njega. Tako su Nagetsi došli do sedme pobjede prethodne noći i to protiv Vašingtona 121:115, za šta je dobro morao da se preznoji Džamal Marej.

Kanadski plejmejker preuzeo je odgovornost i zabilježio je 42 poena, uz šest asistencija i tri skoka, dok je imao i po dvije blokade i ukradene lopte. Pokazao je da i on može da bude lider kada se to od njega traži i tako je malo odmjenio Jokića koji je u civilu pratio meč, a stigao je da proćaska i sa saigračem iz reprezentacije Srbije Tristanom Vukčevićem. Ni njega nije bilo danas na terenu zbog manje povrede.

Nikola Jokic has made an appearance before the 2nd half begins.pic.twitter.com/TliRsavmFu — Ryan Blackburn (@NBABlackburn)January 18, 2026



U ekipi Denvera odličan je bio i Tim Hardavej Džunior sa 30 poena (pet trojki), Pejton Votson je nastavio svoju seriju i dodao je 21, dok je Aron Gordon zamalo došao do tripl-dabl učinka.

Zaigrao je kao centar i zabilježio je osam poena, deset skokova i 11 asistencija, što će reći da je samo košgeterski bio daleko od tripl-dabla. Ovo je zanimljivo rješenje za Nagetse, koji imaju problema s povredama centara, pa ćemo vidjeti da li će Gordon možda igrati "peticu" i kada se Jokić vrati.

Denver is using Aaron Gordon like Nikola Jokić right now and running post splits through him.



Legitimately the most versatile player in the NBA.pic.twitter.com/HwsjikLExx — Matt Brooks (@MattBrooksNBA)January 18, 2026



Što se tiče Vašingtona kod njega je prednjačio Kišan Džordž sa 29 poena, a Kris Midltoni Aleks Sar dodali su po 16.

NBA rezultati 18. januar:

Dalas - Juta 138:120

Atlanta - Boston 106:132

Detroit - Indijana 121:78

Njujork - Finiks 99:106

Majami - Oklahoma 122:120

San Antonio - Minesota 126:123

Golden Stejt - Šarlot 136:116

Denver - Vašington 121:115

Portland - L.A. Lejkers 132:116

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:42 Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)