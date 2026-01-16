Dejvid Adelman, Džamal Marej i Pejton Votson objasnili su i kako je Denver uspio da igra tako dobro bez povrijeđenog Nikole Jokića

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić povrijedio se na meču protiv Majamija 30. decembra i kada se to dogodilo mnogi mediji su automatski otpisali Denver. Predviđali su im potpuni kolaps bez najboljeg igrača planete. Umjesto katastrofe, dogodilo se potpuno suprotno i na devet mečeva bez njega ekipa je upisala devet pobjeda. Kako je u tome uspjela?

"Ti narativi su ponekad smiješni. Kao, šta to pokazujemo? Pa, pokazujemo šta možemo da uradimo. Igramo košarku i igramo je zajedno, kao tim. Mi smo tim, igramo i dajemo sve. Naravno da nam nedostaje Jokić, on je pokretač našeg napada, radi sve. Donosi energiju na obje strane terena i naravno da nam fali. Međutim, ne zaboravite da nam fale i Kem Džonson, Jonas Valačnijunas i Kristijan Braun. Ostali igrači koriste priliku koju dobijaju i to je to", poručio je Džamal Marej koji igra kao MVP od kada je Jokić doživio povredu.

Vidi opis Zašto Denver pobjeđuje bez Nikole Jokića? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Ne dozvoljava ni Eron Gordon da se priča loše o ekipi bez Jokića.

"Mi smo talentovan tim. Imamo dubok roster od 12, 13, 14 igrača koji mogu da igraju. U stvari, ne znam da li imamo 14 igrača, ali kapirate šta hoću da kažem. Svi u ovoj ekipi mogu da igraju", jasan je Gordon.

Zašto Denver pobeđuje bez Jokića?

Incredible Nikola Jokić actively coaching Peyton Watson rn Y’all see how locked in PWAT is! This is why he’s so good!!!! I love that kidpic.twitter.com/m9hic69ZlL — Tatiana (@Tatianaclinares)January 6, 2026

Nikola Jokić igra nevjerovatnu sezonu i ima tripl-dabl prosjek (29,6 poena, 12,2 skoka i 11 asistencija po meču). Uprkos njegovom izostanku Denver pobjeđuje. Zašto? Pokušao je to da objasni trener Dejvid Adelman.

"Mislim da smo naučili da možemo da igramo na drugačiji način ako smo na to primorani. Ne može da bude kao 'oh, ne, izgubili smo sav napadački potencijal bez Nikole'. Moje razmišljanje je drugačije. Ako budemo ušli u plej-of i recimo Jokić pokupi dva brza faula, onda nam ovo pokazuje da možemo da pokažemo i drugačiji stil igre, što nam nije bio plan na početku sezone", jasan je Adelman.

Šef struke tima iz Kolorada ne želi da pravi od svega ovoga neku bajku.

"Ne želim da zvuči kao neki Diznijev film, ali ovi momci stvarno vole jedni druge i igraju košarku zajedno, to je prelijep osjećaj. Kada imate grupu ljudi koja zarađuje veliki novac da igra košarku, imate razne pritiske medija sa strane i sve to. Ali, ova grupa je stalno zajedno, druže se, jedu zajedno, zajedno su u autobusu, avionu, postoji prava povezanost. Navijaju jedni za druge kada ne igraju, srećni su kada neko drugi iskoči i odigra dobar meč ako neko od njih ima loše veče. To je nešto što se ne viđa često u NBA ligi i mislim da je to glavni razlog zašto nam dobro ide u ovom trenutku dok se mučimo sa povredama", jasan je Adelman.

"Kad ozdravimo, teško svima"

NBA Players of the Week for Week 12.



West: Peyton Watson (@nuggets)

East: Scottie Barnes (@Raptors)pic.twitter.com/TfhcXvoJ3l — NBA (@NBA)January 12, 2026

Igrač koji se posebno ističe u odsustvu Jokića je Pejton Votson. Preuzeo je odgovornost i uz Mareja i Gordona je jedan od lidera tima. Ima prosjek od 13,8 poena, 5 skokova i 1,8 asistencija po meču, ali su sve te brojke mnogo bolje od kad se Nikola povrijedio.

"Čovječe, dobijamo mečeve sa velikim brojem povrijeđenih igrača. Imam osjećaj da će svima biti baš, baš teško protiv nas kada svi budemo zdravi", zaključio je Pejton Votson koji je nedavno dobio i nagradu NBA lige za najboljeg igrača nedjelje pošto je na četiri utakmice imao prosjek od 24,5 poena, 8 skokova i 4 skoka po meču.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:37 Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)