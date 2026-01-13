"Neću da te lažem": Influenser pokazao snimak Jokiću, pa dobio neočekivan odgovor

Najbolji košarkaš NBA lige Nikola Jokić oduševio se snimku influensera

Izvor: Screenshot/Instagram/@austinfritts1

Najbolji košarkaš NBA lige Nikola Jokić oporavlja se od povrede i pitanje je trenutka kada ćemo ga ponovo vidjeti na terenu kako oduševljava navijače i nervira rivale. Influenser Ostin Frits sve nas je podsjetio zbog čega je srpski centar jedinstven, njegova druželjubivost i iskrenost još jednom su bile u centru pažnje.

Frits je Jokiću pokazao svoje najbolje zakucavanje i čekao reakciju trostrukog osvajača MVP nagrade. Jokić je pažljivo pogledao snimak i malo je reći da se oduševio onim što je vidio.

Jokić: "Neću da lažem... Ne izgleda kao da… Jesi li to stvarno ti?"

Frits: "Jesam"

Jokić: "To si ti?"

Nakon što je dobio potvrdu jer je uzeo telefon i detaljnije pogledao snimak, Jokić je rekao: "Neću da lažem, ne izgledaš kao da možeš da zakucaš. Izgledaš kao ja. Samo malo niži. I malo mršaviji. Ali znaš da zakucaš. Dobro je zakucavanje. Iznenađen sam, stvarno", dodao je Jokić.

Još nije poznato kad bi tačno Nikola Jokić mogao da zaigra, jedino što znamo je okvirni period njegovog povratka: "Početak februara sve više djeluje kao najraniji realan termin za povratak Nikole Jokića i Kema Džonsona u sastav Denver Nagetsa, pošto su obojica van terena zbog nedavnih povreda koljena", napisao je poznati američki novinar Mark Stajn koji važi za jednog od onih sa najtačnijim informacijama.