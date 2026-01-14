logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jokić napravio zvijer od anonimusa: Niko nije vjerovao u njega, a preko noći postao superstar

Jokić napravio zvijer od anonimusa: Niko nije vjerovao u njega, a preko noći postao superstar

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatno šta je Nikola Jokić uspio da napravi od Pejtona Votsona koji je bio niko i ništa pred ovu sezonu, a onda ga je Somborac uzeo pod svoje i postao mu mentor.

Nikola Jokić i Pejton Voters Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kada se jednog dana bude podvlačila crta na šta je u karijeri sve uradio Nikola Jokić, na njoj će morati na da se nađe i stavka - napravio Pejtona Votsona. Student sa koledža "UCLA" stigao je u Denver kao 30. pik na draftu 2022. godine i niko nije u njega polagao pretjerano velike nade, sem Jokića koji bi ga stalno odvajao sa strane, učio, edukovao... I to se i te kako isplatilo.

Ne samo da je Pejton Votson proglašen za igrača nedjelje u NBA, nego je postao najveći "plus" u odsustvu Nikole Jokića zbog povrede pošto je i prethodne noći napravio čudo. 


U pobjedi Nagetsa nad Pelikansima 122:116, Votson je ponovo bio izuzetno zapažen. Zabilježio je 31 poen (11/16 iz igre), imao je sedam skokova, pet asistencija, dvije ukradene lopte i jednu blokadu, tako da je na krilima njega i iskusnog Mareja (35 poena i devet asistencija) nadoknađeno odsustvo najboljeg igrača svijeta.

Izvor: Instagram/printscreen/nuggets

Evidentno je da je Votson zapamtio šta mu je Jokić govorio svaki put kada bi mu posvetio pažnju i da uživa trenutno u "roli" igrača u koga su položena očekivanja, pošto su povrijeđeni i Braun, Džonson, Valančijunas...


Tako je Denver uspio da napravi tim koji može da pobjeđuje i bez Jokića, pa dodajmo i da je Tim Hardavej imao 18 poena prethodne noći, a Gordon i Piket po 16. Što se tiče Nju Orleansa, predvodio ga je Trej Marfi sa 31 poenom, Sadik Bej je dodao 17, a Džordan Pul 16.


Inače, ovo je bila osma utakmica za Denver bez Nikole Jokića i skor je 5-3. 

NBA rezultati 14. januar:

  • Majami - Finiks 127:121
  • Hjuston - Čikago 119:113
  • Milvoki - Minesota 106:139
  • Nju Orleans - Denver 116:122
  • Oklahoma - San Antonio 119:98
  • LA Lejkers - Atlanta 141:116
  • Golden Stejt - Portland (u toku)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Denver NBA liga Nikola Jokić Pejton Votson

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC