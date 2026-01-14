Jokić napravio zvijer od anonimusa: Niko nije vjerovao u njega, a preko noći postao superstar

Nevjerovatno šta je Nikola Jokić uspio da napravi od Pejtona Votsona koji je bio niko i ništa pred ovu sezonu, a onda ga je Somborac uzeo pod svoje i postao mu mentor.

Kada se jednog dana bude podvlačila crta na šta je u karijeri sve uradio Nikola Jokić, na njoj će morati na da se nađe i stavka - napravio Pejtona Votsona. Student sa koledža "UCLA" stigao je u Denver kao 30. pik na draftu 2022. godine i niko nije u njega polagao pretjerano velike nade, sem Jokića koji bi ga stalno odvajao sa strane, učio, edukovao... I to se i te kako isplatilo.

Ne samo da je Pejton Votson proglašen za igrača nedjelje u NBA, nego je postao najveći "plus" u odsustvu Nikole Jokića zbog povrede pošto je i prethodne noći napravio čudo.



U pobjedi Nagetsa nad Pelikansima 122:116, Votson je ponovo bio izuzetno zapažen. Zabilježio je 31 poen (11/16 iz igre), imao je sedam skokova, pet asistencija, dvije ukradene lopte i jednu blokadu, tako da je na krilima njega i iskusnog Mareja (35 poena i devet asistencija) nadoknađeno odsustvo najboljeg igrača svijeta.

Evidentno je da je Votson zapamtio šta mu je Jokić govorio svaki put kada bi mu posvetio pažnju i da uživa trenutno u "roli" igrača u koga su položena očekivanja, pošto su povrijeđeni i Braun, Džonson, Valančijunas...

Peyton Watson over his last 8 games:



31 PTS - 7 REB - 69% FG

19 PTS - 8 REB - 6 AST

25 PTS - 11 REB - 4 AST

30 PTS - 6 3PM - 67% FG

24 PTS - 7 REB - 4 AST

23 PTS - 4 REB - 2 AST

21 PTS - 4 REB - 3 AST

24 PTS - 8 REB - 2 STL



(Via@realapp)pic.twitter.com/hXs0OYeDvc — NBACentral (@TheDunkCentral)January 14, 2026



Tako je Denver uspio da napravi tim koji može da pobjeđuje i bez Jokića, pa dodajmo i da je Tim Hardavej imao 18 poena prethodne noći, a Gordon i Piket po 16. Što se tiče Nju Orleansa, predvodio ga je Trej Marfi sa 31 poenom, Sadik Bej je dodao 17, a Džordan Pul 16.

Incredible Nikola Jokić actively coaching Peyton Watson rn Y’all see how locked in PWAT is! This is why he’s so good!!!! I love that kidpic.twitter.com/m9hic69ZlL — Tatiana (@Tatianaclinares)January 6, 2026



Inače, ovo je bila osma utakmica za Denver bez Nikole Jokića i skor je 5-3.

