Jokić napravio zvijer od anonimusa: Niko nije vjerovao u njega, a preko noći postao superstar

Nevjerovatno šta je Nikola Jokić uspio da napravi od Pejtona Votsona koji je bio niko i ništa pred ovu sezonu, a onda ga je Somborac uzeo pod svoje i postao mu mentor.
Kada se jednog dana bude podvlačila crta na šta je u karijeri sve uradio Nikola Jokić, na njoj će morati na da se nađe i stavka - napravio Pejtona Votsona. Student sa koledža "UCLA" stigao je u Denver kao 30. pik na draftu 2022. godine i niko nije u njega polagao pretjerano velike nade, sem Jokića koji bi ga stalno odvajao sa strane, učio, edukovao... I to se i te kako isplatilo.
Ne samo da je Pejton Votson proglašen za igrača nedjelje u NBA, nego je postao najveći "plus" u odsustvu Nikole Jokića zbog povrede pošto je i prethodne noći napravio čudo.
Peyton Watson 31-7-5-2-1 (11/16 FG), +15pic.twitter.com/4BczdPuI0G— Brett Usher (@UsherNBA)January 14, 2026
U pobjedi Nagetsa nad Pelikansima 122:116, Votson je ponovo bio izuzetno zapažen. Zabilježio je 31 poen (11/16 iz igre), imao je sedam skokova, pet asistencija, dvije ukradene lopte i jednu blokadu, tako da je na krilima njega i iskusnog Mareja (35 poena i devet asistencija) nadoknađeno odsustvo najboljeg igrača svijeta.
Evidentno je da je Votson zapamtio šta mu je Jokić govorio svaki put kada bi mu posvetio pažnju i da uživa trenutno u "roli" igrača u koga su položena očekivanja, pošto su povrijeđeni i Braun, Džonson, Valančijunas...
Peyton Watson over his last 8 games:— NBACentral (@TheDunkCentral)January 14, 2026
31 PTS - 7 REB - 69% FG
19 PTS - 8 REB - 6 AST
25 PTS - 11 REB - 4 AST
30 PTS - 6 3PM - 67% FG
24 PTS - 7 REB - 4 AST
23 PTS - 4 REB - 2 AST
21 PTS - 4 REB - 3 AST
24 PTS - 8 REB - 2 STL
(Via@realapp)pic.twitter.com/hXs0OYeDvc
Tako je Denver uspio da napravi tim koji može da pobjeđuje i bez Jokića, pa dodajmo i da je Tim Hardavej imao 18 poena prethodne noći, a Gordon i Piket po 16. Što se tiče Nju Orleansa, predvodio ga je Trej Marfi sa 31 poenom, Sadik Bej je dodao 17, a Džordan Pul 16.
Incredible Nikola Jokić actively coaching Peyton Watson rn Y’all see how locked in PWAT is! This is why he’s so good!!!! I love that kidpic.twitter.com/m9hic69ZlL— Tatiana (@Tatianaclinares)January 6, 2026
Inače, ovo je bila osma utakmica za Denver bez Nikole Jokića i skor je 5-3.
NBA rezultati 14. januar:
- Majami - Finiks 127:121
- Hjuston - Čikago 119:113
- Milvoki - Minesota 106:139
- Nju Orleans - Denver 116:122
- Oklahoma - San Antonio 119:98
- LA Lejkers - Atlanta 141:116
- Golden Stejt - Portland (u toku)