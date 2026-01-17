"Jokić i Adetokunbo u istom timu?": Spremaju se potresi u NBA ligi, bivši šampioni imaju paklen plan

Srpski košarkaš Nikola Jokić jedan je od najpoželjnijih igrača NBA lige.

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Malo je vjerovatno da bi Nikola Jokić ikad želio da promijeni klub, ali NBA iskustva govore nam o tome da se igrači često vrlo malo pitaju kad mašinerija upravlja njihovim životima. Zbog toga, NBA insajder Brajan Vindhorst javlja da bi Nikola Jokić u 2028. možda mogao da promijeni klub i eventualno se u ekipi nađe sa nekom od drugih velikih zvijezda ovog takmičenja.

Majami Hit, čiji dres nosi Nikola Jović, planira unaprijed za ljeto 2028, kada bi na tržištu slobodnih igrača mogli da se nađu Janis Adetokunbo, Nikola Jokić i Donovan Mičel, te zbog toga vjerovatno neće agresivno ulaziti u pregovore oko trejda za Džaa Moranta, prenosi Brajan Vindhorst sa ESPN.

"Majami Hit je, prema izvorima, često prenaglašavan kao potencijalna destinacija. Klub je izuzetno fokusiran na to da izbjegne preuzimanje dugoročnih finansijskih obaveza za sezonu 2027/28 - sezonu u kojoj bi, prema trenutnim projekcijama, Adetokunbo, Jokić i Donovan Mičel, između ostalih, mogli postati neograničeno slobodni agenti. Izvori navode da je veoma malo vjerovatno da bi Hit odstupio od tog plana kako bi krenuo po Moranta", navodi se u tekstu.

Međutim, ova vijest nije rebus. Vrlo malo je vjerovatno da bi Nikola Jokić mogao da promijeni klub, s obzirom na to da je velika zvijezda Denvera, te ga iz Kolorada ne bi pustili tako lako. U narednoj sezoni za Srbina se priprema novi, najveći ugovor dosad, što bi moglo da osigura njegovo mjesto u timu. Čak i da se to ne dogodi, bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti Somborca u nekoj novoj, drugoj ulozi.

Nikola Jokić trenutno ne igra, ali suvišno je govoriti o tome koliko je poželjan igrač i u ovom periodu kad je van terena. U novoj sezoni, a pre povrede, Jokić je bio centralna figura Denvera i bilježio je skoro 30 poena, 12,2 skoka, 11 asistencija i 1,3 ukradenu loptu. Sad kad je van terena, Srbin sa klupe daje nevjerovatne savjete ekipi Dejvida Adelmana.

Povratak Nikole Jokića na teren najavljen je za kraj januara.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!