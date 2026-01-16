Preokret u MVP trci, vrijeme ističe: Nikola Jokić izgubio prvo mjesto, mora brzo da se vrati

Bikola Jokić pao je na drugo mjesto favorita u MVP trci.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dok čekamo povratak Nikole Jokića na teren, izašao je novi presjek MVP trke. Kanađanin Šej Gildžes-Aleksander je iskoristio šansu u njegovom odustvu i zauzeo prvu poziciju na listi favorita. Sa prosjekom 31,9 poena, 4,5 skoka i 6,4 asistencije je trenutno bliži drugom zvanju najkorisnijeg igrača u karijeri, dok bi Jokiću to bilo četvrto.

Srpski as je već tri nedjelje van parketa zbog povrede kolena, ali ukoliko se vrati u januaru postoji šansa da ispuni kvotu od 65 utakmica u sezoni i ostane u konkurenciji za nagradu.

Jokić ove sezone bilježi 29,6 poena, 12,2 skoka i 11 asistencija po utakmici, što je prosječno tripl-dabl. Igra istorijsku sezonu i ovaj peh ga je definitivno spriječio da dodatno pomjeri granice.

Što se tiče ostalih kandidata, Džejlen Braun je pao na petu poziciju, a pretekli su ga Luka Dončić i Viktor Vembanjama. Top 10 kompletiraju Kejd Kaningem, Entoni Edvards, Tajriz Meksi, Džejlen Branson i Džamal Marej.

https://t.co/wWGNmWnCY9’s updated MVP Ladder:



1. Shai Gilgeous-Alexander

2. Nikola Jokic

3. Luka Doncic

4. Victor Wembanyama

5. Jaylen Brown

6. Cade Cunningham

7. Anthony Edwards

8. Tyrese Maxey

9. Jalen Brunson

10. Jamal Murraypic.twitter.com/88Y5CozJCY — NBACentral (@TheDunkCentral)January 16, 2026

Uskoro se vraća

NBA insajder Šems Čaranija nedavno je objavio da bismo Jokića mogli da vidimo u akciji već krajem januara. Trostruki MVP NBA lige već trenira se ekipom i sprema se povratak. "Nikola Jokić je ponovo počeo sa treninzima u ekipi Denvera i on je tačno po rasporedu, ako ne i malo ispred rasporeda, vratiće se u tim do kraja ovog mjeseca. To je otprilike četvoronedjeljni prvobitni plan koji su imali", otkrio je on i obradovao navijače Devera.

"Nagetsi su optimistični da će Nikola Jokić moći da se vrati do kraja januara. Napreduje sjajno, veoma brzo. Ako uspije da se vrati do kraja januara, to bi mu takođe dalo šansu da bude konkurentan za nagrade na kraju sezone - MVP, Ol-Star", dodao je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!