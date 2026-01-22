logo
Hapšenja u Tuzlanskom kantonu: Pronađeni ekstazi, spid, ručne bombe i preko 18.000 KM (FOTO)

Autor Dušan Volaš
Policija je uhapsila tri osobe iz Gračanice, Gradačca i Živinica kod kojih je pronašla drogu, novac, municiju i druge predmete, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Uhapšene tri osobe iz Gračanice, Gradačca i Živinica zbog trgovine drogom Izvor: MUP TK

Uhapšene su osobe inicijala M.Đ. (52) iz Gračanice, E.H. (26) iz Gradačaca i A.V. (25) iz Živinica zbog sumnje da su počinili krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

Pretresi su izvršeni na sedam lokacija na području Gračanice, Živinica, Gradačca, Lukavca i Tuzle.

U pretresu automobila, stambenih i drugih prostorija koje koriste lica koja se dovode u vezu sa činjenjem krivičnih djela pronađeno je 10 pakovanja amfetamin spida, 20 pakovanja kanabisa, 428 tableta ekstazi i šest digitalnih vaga za precizno mjerenje.

Policija je pronašla i pištolj "blov" kalibra devet milimetara, četiri ručne bombe, 13 komada municije za šištolj, dva mobilna telefona, tri drobilice, te epruvetu sa tragovima droge.

Pronađeno je 18.550 KM, 2.000 dolara, 2.135 evra, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa zloupotrebom droge, a koji će biti korišteni u dokaznom postupku.

Pretresi su izvršeni juče, a osumnjičena lica će, nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predata Tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

