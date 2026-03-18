Proljeće nam kuca na vrata u petak: Evo kakvo nas vrijeme očekuje prvog vikenda

Proljeće nam kuca na vrata u petak: Evo kakvo nas vrijeme očekuje prvog vikenda

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Prvih dana proljeća, koje stiže u petak, 20. marta, biće promjenljivo oblačno vrijeme, sa kraćim sunčanim periodima i slabom kišom, izjavila je Srni meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Milica Đorđević.

Đorđevićeva je navela da nije iskuljčen ni snijeg na planinama, te da će biti malo svježije od prosjeka, sa dnevnom temperaturom vazduha od šest do 13, ponegdje 15 stepeni Celzijusovih.

"To će sve trajati nekoliko dana, a onda se očekuje porast temperature", rekla je Đorđevićeva.

Ona je navela da se sutra očekuje pomjenljivo oblačno sa kraćim sunčanim intervalima, slabom kišom na istoku i planinama, dok će naredna dva do tri dana biti vjetrovito, posebno u Hercegovini, gdje će duvati jak sjeverni vjetar i bura.

"To se smiruje od subote, 21. marta", rekla je Đorđevićeva.

Najviša dnevna temperature narednih dana biće od šest do 15 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od jedan do tri stepena Celzijusova.

Proljeće stiže u petak, 20. marta, u 22.45 časova. Početak proljeća određuje proljećna ravnodnevnica – trenutak kada Sunce prelazi preko nebeskog ekvatora, zbog čega su dan i noć gotovo jednako dugi širom planete.

Meteorološko proljeće počelo je 1. marta i koristi se u klimatologiji i statistici vremena.

S dolaskom proljeća mnogi ljudi osjećaju takozvani proljećni umor, a stručnjaci objašnjavaju da je riječ o prirodnoj fiziološkoj reakciji organizma na duže dane, više sunčeve svjetlosti i promjene temperature.

Ipak, uprkos umoru, proljeće za većinu ljudi donosi vedrije raspoloženje, više boravka na otvorenom i početak nove, toplije sezone.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

