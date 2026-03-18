Akcija sudske policije u Trebinju: Uhapšen bjegunac osuđen za pokušaj ubistva

Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Trebinje uhapsili su N. M, koji je pravosnažno osuđen za krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Sudska policija je saopštila da je hapšenje izvršeno u utorak, 17. marta, oko 15:20 časova, nakon što su sudski policajci uočili osuđenika na području Trebinja.

Za N. M. je bila raspisana potraga po naredbi Osnovnog suda u Foči iz avgusta 2025. godine. Kako se navodi u saopštenju, on se u zakonskom roku nije javio na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od tri godine i šest mjeseci.

Pravosnažna presuda izrečena mu je zbog počinjenog krivičnog djela ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u vezi sa članom 22. istog Zakonika, koji se odnosi na pokušaj krivičnog djela.

Odmah nakon hapšenja i završene kriminalističke obrade, N. M. je istog dana u 17:40 časova predat službenicima Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Foča na dalje postupanje i izdržavanje izrečene kazne.