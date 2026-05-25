Statističari objavili podatke: Otkup kravljeg mlijeka u aprilu manji za 5,2% u odnosu na prošlu godinu

Tokom aprila 2026. godine, mljekare u Republici Srpskoj prikupile su ukupno 8.341 tonu kravljeg mlijeka, što predstavlja pad od 5,2% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, kao i blago smanjenje od 0,5% u poređenju sa martom ove godine.

Interesantno je da, uprkos smanjenju ukupno prikupljene količine sirovog mlijeka, statistika bilježi rast proizvodnje određenih mliječnih proizvoda na mjesečnom nivou.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, mljekare su u aprilu 2026. godine, u odnosu na mart, povećale proizvodnju pavlake za značajnih 26,5%. Rast je zabilježen i u proizvodnji maslaca i ostalih žuto-masnih proizvoda za 9,4%, mlijeka za piće za 4,9%, te kravljeg sira za 2,3%.

Jedini pad na mjesečnom nivou zabilježen je kod fermentisanih mliječnih proizvoda (jogurt, kiselo mlijeko), čija je proizvodnja smanjena za 0,6%. S druge strane, ukoliko se podaci za april 2026. godine uporede sa istim mjesecom prethodne godine, slika je znatno drugačija. Proizvodnja većine mliječnih proizvoda bilježi pad, pa je tako proizvodnja kravljeg sira manja za 1,2%, mlijeka za piće za 6,8%, maslaca i ostalih žuto-masnih proizvoda za 9,4%, te fermentisanih mliječnih proizvoda za 9,9%.

U ovom godišnjem poređenju, samo je proizvodnja pavlake zabilježila blagi rast od 1,7%. Statistički izvještaj obuhvata količine sirovog mlijeka prikupljene direktno od poljoprivrednih gazdinstava ili preko otkupnih stanica, ali ne uključuje mlijeko uvezeno iz inostranstva ili kupljeno od drugih mljekara. Od ukupno prikupljenih 8.341 tona mlijeka u aprilu, cjelokupan iznos je otkupljen od farmera.

Prema podacima domaćih mljekara i farmera, samo tokom januara u BiH je uvezeno 800.000 litara sirovog mlijeka, dok je vrijednost prošlogodišnjeg uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda dostigla 255 miliona KM, uz kontinuiran trend rasta uvoza, kako ističu domaći proizvođači.