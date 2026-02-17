Kuzmić: Dogovor sa mljekarima postignut i bez posebne sjednice NSRS

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Anđelka Kuzmić rekla je da, iako posebna sjednica NSRS o stanju u mljekarstvu opozicije nije usvojena, dogovor o dodatnoj podršci mljekarima već je postignut.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Ona je navela da je dogovoreno povećanje podsticaja na 0,30 KM po litru mlijeka i 500 KM po grlu, naglašavajući da je riječ o privremenoj mjeri pomoći usljed poremećaja na svjetskom, regionalnom i domaćem tržištu.

Prema njenim riječima, aneksi ugovora važiće do kraja marta, nakon čega će uslijediti novi sastanak sa mljekarima i otkupljivačima kako bi se procijenilo dalje kretanje tržišta.

„Imamo uvjerenje da će do ljeta stanje biti u potpunosti stabilizovano“, rekla je Kuzmićeva novinarima u Banja Luka.

Ona je istakla da Ministarstvo i Vlada Republike Srpske nemaju problem da o stanju u mljekarstvu raspravljaju i u Narodna skupština Republike Srpske ili na drugim sastancima, podsjećajući da su rezultati u poljoprivredi mjerljivi kroz povećanje proizvodnje u svim sektorima.

Kuzmićeva je najavila da bi novi pravilnik o podsticajima za 2026. godinu mogao biti upućen u proceduru već ove sedmice, te da od danas počinju isplate određenih podsticaja kako bi poljoprivrednici u proljetnu sjetvu ušli sa sredstvima na računima.