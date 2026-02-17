logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kuzmić: Dogovor sa mljekarima postignut i bez posebne sjednice NSRS

Kuzmić: Dogovor sa mljekarima postignut i bez posebne sjednice NSRS

Autor Nikolina Damjanić
0

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Anđelka Kuzmić rekla je da, iako posebna sjednica NSRS o stanju u mljekarstvu opozicije nije usvojena, dogovor o dodatnoj podršci mljekarima već je postignut.

unnamed.jpg Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Ona je navela da je dogovoreno povećanje podsticaja na 0,30 KM po litru mlijeka i 500 KM po grlu, naglašavajući da je riječ o privremenoj mjeri pomoći usljed poremećaja na svjetskom, regionalnom i domaćem tržištu.

Prema njenim riječima, aneksi ugovora važiće do kraja marta, nakon čega će uslijediti novi sastanak sa mljekarima i otkupljivačima kako bi se procijenilo dalje kretanje tržišta.

„Imamo uvjerenje da će do ljeta stanje biti u potpunosti stabilizovano“, rekla je Kuzmićeva novinarima u Banja Luka.

Ona je istakla da Ministarstvo i Vlada Republike Srpske nemaju problem da o stanju u mljekarstvu raspravljaju i u Narodna skupština Republike Srpske ili na drugim sastancima, podsjećajući da su rezultati u poljoprivredi mjerljivi kroz povećanje proizvodnje u svim sektorima.

Kuzmićeva je najavila da bi novi pravilnik o podsticajima za 2026. godinu mogao biti upućen u proceduru već ove sedmice, te da od danas počinju isplate određenih podsticaja kako bi poljoprivrednici u proljetnu sjetvu ušli sa sredstvima na računima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Anđelka Kuzmić NSRS mljekari

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ