Poslanici predali inicijativu za posebnu sjednicu NSRS o stanju u poljoprivredi

Narodni poslanici Pokreta Sigurna Srpska predali su danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za održavanje posebne sjednice posvećene stanju u poljoprivredi i mljekarstvu u Srpskoj.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Poslanik ovog pokreta Bojan Kresojević istakao je da su problemi u mljekarskom sektoru prisutni već duži period, ali da su kulminirali u januaru ove godine.

"Ovo je naš način da odgovorimo na alarmantnu situaciju i višemjesečno ćutanje institucija. Od 1. januara došlo je do smanjenja otkupnih količina mlijeka, a proizvođači su bili primorani da potpisuju anekse ugovora. Nadležne institucije ih u tom procesu nisu zaštitile", naglasio je Kresojević.

On je dodao da nije bilo nikakvih reakcija niti kritika prema Mlijekoproduktu, dok se istovremeno u javnosti plasira priča da je proizvodnja na visokom nivou.

"Ministarstvo trgovine na nivou BiH ne izlazi u javnost po ovom pitanju, a domaća poljoprivreda, zbog prejakog uvoznog lobija, nije u mogućnosti da prehrani stanovništvo Republike Srpske", rekao je Kresojević.

Prema njegovim riječima, prikupljeno je neophodnih 28 potpisa za zakazivanje posebne sjednice, uz podršku klubova PDP-a, SDS-a, Narodnog fronta, Liste za pravdu i red, kao i SDA i SDP-a.

Kresojević je naveo da je i Udruženje poljoprivrednih proizvođača podržalo održavanje sjednice, te predložilo nekoliko tačaka za dnevni red.

"Proizvođači trenutno nisu u stanju da plasiraju mlijeko na tržište zbog postojećih zaliha. Protesti su prestali, ali nezadovoljstvo raste. Umjesto rješavanja problema, svjedočimo targetiranju pojedinih poljoprivrednika, dok se prema Mlijekoproduktu ne upućuje nijedna primjedba", rekao je on.

Posebno je upozorio na, kako je naveo, nekontrolisan uvoz.

"U jednom danu u Republiku Srpsku uvezen je 21 šleper pilećeg mesa. Ministarka finansija je sama priznala da je imala priliku da kupi nekvalitetno meso, što dodatno govori o ozbiljnosti problema", istakao je Kresojević.

On je podsjetio da budžetska podrška mljekarima u Srpskoj nije na zadovoljavajućem nivou.

"Premija po litru mlijeka u Federaciji BiH u 2025. godini iznosi 40 feninga, dok je u Republici Srpskoj 28 feninga, odnosno 30 nakon povećanja od dva feninga. Nezadovoljstvo mljekara Vlada Republike Srpske dočekala je etiketiranjem, kao da proizvođači traže nešto što im ne pripada", rekao je Kresojević.

Dodao je da se ne radi samo o mljekarstvu, već o ukupnom stanju u poljoprivredi, kako u biljnoj, tako i u stočarskoj proizvodnji.

"Ukoliko druga strana ima argumente da je stanje dobro, onda očekujem da zakažu sjednicu i o tome javno govore. Vidjećemo da li će ova tema biti prepoznata od strane skupštinske većine", zaključio je Kresojević.

Poslanik PDP-a i Pokreta Sigurna Srpska Slaviša Marković rekao je da opozicija želi da sve aktuelne teme prenese u Narodnu skupštinu i da se o njima razgovara zajedno sa vlašću.

"Smatramo da je pravo vrijeme da se o ovim pitanjima govori u Skupštini. U slučaju da vlast ne zakaže posebnu sjednicu, kao što je bio slučaj sa javnim preduzećima, biće poslata jasna poruka poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj", poručio je Marković.