Stanivuković: Više novca za mljekare, subvencije i veterinarske troškove

Gradonačelnik Draško Stanivuković najavio je povećanje budžeta za poljoprivredu u Banjaluci na dva miliona KM, nove subvencije za mljekare, pokrivanje veterinarskih troškova i interventni fond.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković razgovarao je danas sa banjalučkim mljekarima i najavio da će Skupštini Grada uputiti prijedloge za nove mjere podrške, kao i povećanje budžeta za poljoprivredu, koji bi ove godine trebalo da bude rekordan.

"Već u petak na sjednici Skupštine Grada, kao gradonačelnik, uputiću prijedlog da budžet za poljoprivredu bude rekordan. Do sada je najveći iznos bio od 1,5 do 1,7 miliona KM, a za ovu godinu predložićemo dva miliona KM, sa ciljem da u narednom periodu dostignemo cifru od četiri miliona KM", najavio je Stanivuković.

Tokom sastanka, kojem su prisustvovali odbornici Skupštine Grada, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela, gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo jučerašnjim dogovorom mljekara i Vlade Republike Srpske. Naglasio je da je riječ o egzistencijalnom, a ne političkom pitanju.

"Povećanje otkupne cijene mlijeka sa 0,28 na 0,30 KM i subvencije po grlu na 500 KM jeste pomak, ali moramo imati u vidu da je u pojedinim kantonima Federacije BiH otkupna cijena i do 0,56 KM, dok subvencije po grlu iznose oko 1.000 KM. U Srbiji su subvencije blizu 1.500 KM. Zbog toga mljekari u Republici Srpskoj ne mogu biti konkurentni", istakao je Stanivuković.

Poseban problem, kako je naveo, predstavljaju visoki troškovi veterinarskih usluga.

"U Srbiji su veterinarske usluge besplatne, u Federaciji oko 15 KM, dok u Republici Srpskoj iznose između 65 i 70 KM po grlu, što je ogroman izdatak za velike farme. Dodatni problem je i najavljeno smanjenje otkupne cijene za pet feninga", rekao je gradonačelnik.

Zbog toga je najavio nove gradske mjere.

"Grad Banjaluka će subvencionisati otkup mlijeka sa dodatnih deset pfeninga po litri, čime ćemo obezbijediti najvišu otkupnu cijenu mlijeka. Takođe ćemo preuzeti kompletne troškove veterinarskih usluga, za šta će biti izdvojeno između 150.000 i 200.000 KM", rekao je Stanivuković, dodajući da su planirane i subvencije od 20.000 do 40.000 KM za osnivanje mini mljekara i nabavku opreme za preradu mlijeka.

Najavljen je i interventni fond za pomoć poljoprivrednicima u vanrednim situacijama, kao i izrada resursne karte poljoprivrednih proizvođača.

"Obilaskom terena želimo da utvrdimo stvarno stanje i da pravilnike i podsticaje učinimo efikasnijim. Planiramo i postavljanje mljekomata na području grada, kao i uvođenje premija po grlu u ovčarstvu i kozarstvu", rekao je gradonačelnik.

Direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela Draško Ilić ocijenio je da sastanak dolazi u pravom trenutku.

"Mjere koje smo usaglasili mogle bi značajno pomoći poljoprivrednicima. Nadamo se da će predloženi budžet biti i usvojen", rekao je Ilić.

Mljekari su izrazili zadovoljstvo najavljenim mjerama.

Poljoprivrednik Jovo Leburić iz Stričića istakao je da su proizvođači suočeni sa ozbiljnim problemima.

"Imali smo ograničenja u isporuci i smanjenje cijene mlijeka. Ovaj sastanak i najavljene mjere ulivaju nadu da će naši problemi biti bar djelimično riješeni", rekao je Leburić.

Poljoprivredni proizvođač Aleksandar Dragojević ocijenio je da je povećanje budžeta opravdano, jer će pomoći i u izmirenju ranijih dugovanja prema poljoprivrednicima.