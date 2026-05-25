Pucnjava u Sarajevu: Teško ranjen mladić, istražuje se motiv napada

Sinoć je u Sarajevu, naselje Alipašino Polje, došlo do pucnjave u kojoj je teško povrijeđen mladić. Pucnjava se desila malo prije ponoći, a na lice mjesta izašle su policijske patrole i ekipe Hitne pomoći.

"Prijavljen događaj u 23.45 sati, u ulici Trg ZAVNOBiH-a u Sarajevu. Muškarac B.H. zadobio povredu, nastalu upotrebom vatrenog oružja. Policijski službenici intenzivno rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja", potvrdila je Mersiha Novalić, portparolka Uprave MUP-a KS za "Avaz".

Prema nezvaničnim informacijama, njegovo zdravstveno stanje je teško. Motiv napada za sada nije poznat.