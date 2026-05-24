Pucnjava kod Bijele kuće: Napadača ubili pripadnici Tajne službe

Muškarac koji je pucao u blizni Bijele kuće, ubijen je nakon što je Tajna služba uzvratila vatru, javio je "Foks njuz".

Muškarac je ispalio tri hica iz pištolja prema Bijeloj kući, a obezbjeđenje je uzvratilo.

Osumnjičeni je u bolnici podlegao povredama, javio je CNN, pozivajući se na službe bezbjednosti.

Pozivajući se na neimenovane bezbjednosne zvaničnike Rojters je javio da je osumnjičeni za pucnjavu u Bijeloj kući otvorio vatru na policajce dok se približavao kontrolnom punktu.

Povrijeđen je jedan prolaznik, ali je njegovo stanje nepoznato.

Pucnjava se dogodila sinoć. Niko od agenata Tajne službe nije povrijeđen. U vrijeme pucnjave predsjednik SAD Donald Tramp bio je u Bijeloj kući.