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Alarm za njemačku ekonomiju: Do 2036. godine nedostajaće 4,3 miliona radnika

Alarm za njemačku ekonomiju: Do 2036. godine nedostajaće 4,3 miliona radnika

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Njemačka se suočava sa sve većim nedostatkom kvalifikovane radne snage, dok nova istraživanja upozoravaju na ozbiljne probleme na tržištu rada u narednim godinama.

Njemačkoj fale radnici Izvor: Giannis Papanikos/Creative Cairo/Shutterstock

Njemačka ekonomija već očajnički traži kvalifikovane radnike, ali zbog brzo starećeg stanovništva, ovaj problem će se u narednim godinama pretvoriti u pravi ekonomski kolaps.

Prema najnovijoj studiji uglednog Instituta za njemačku ekonomiju (IW), jaz na tržištu rada biće drastično veći nego što je ranije predviđeno. Nova predviđanja pokazuju da se Njemačka suočava sa istorijskim nedostatkom radne snage, što bi moglo ozbiljno da ugrozi stabilnost vodeće evropske ekonomije.

Ključne činjenice istraživanja

Ogroman nedostatak radne snage: Do 2036. godine, nedostatak na njemačkom tržištu rada iznosiće oko 4,3 miliona radnika, što je drastičan skok u poređenju sa prognozom od prije dvije godine kada je ta brojka bila tri miliona.

Pad broja stanovnika: Demografski podaci pokazuju da će u Njemačkoj do 2045. godine živjeti oko 81,1 milion ljudi, što je 2,9 odsto manje od trenutne situacije.

Potencijal radne snage u naglom padu: Ukupan potencijal radne snage će se smanjiti za 6,9 procenata do 2036. godine - sa 55 miliona, koliko je zabilježeno 2025. godine, na samo 51,2 miliona ljudi.

Stranci gube interesovanje za Njemačku

Kao glavni razlog za ovako dramatične prognoze, stručnjaci IW instituta navode znatno niže stope imigracije od onih koje su predviđane u ranijim ekonomskim modelima. Njemačka, koja je decenijama bila obećana zemlja za radnike iz cijelog svijeta, brzo gubi svoju atraktivnost na globalnom tržištu rada.

Glavni okidač za pad interesovanja potencijalnih imigranata leži u dugoročnoj i kontinuiranoj slabosti njemačke ekonomije i rastućim, hroničnim problemima na samom tržištu rada. Strani stručnjaci radije biraju druge destinacije, ostavljajući njemačke poslodavce u beznadežnoj situaciji.

Dugoročni demografski šok

Poređenje sa podacima iz skorije prošlosti jasno pokazuje koliko su se ekonomski trendovi pogoršali za kratko vrijeme. Stara prognoza iz 2024. godine, prema kojoj je Institut IW predviđao umjeren ekonomski i demografski rast do 2040. godine, od danas postaje potpuno nevažeća, javlja Fenix.

U izvještaju se precizira da će do 2036. godine samo 9,8 miliona ljudi dostići radno sposobno doba, što je apsolutno nedovoljno da pokrije talas masovnog penzionisanja starijih generacija. Dugoročno gledano, do 2045. godine potencijalno stanovništvo radno sposobnog doba će pasti za čak 8,3 procenta, na samo 50,4 miliona ljudi.

Ukoliko se ovi mračni scenariji ostvare, njemačke kompanije će biti prinuđene da naprave radikalne promjene u svom poslovanju, zatvore pogone ili masovno presele proizvodnju u druge zemlje.

(Mondo.rs)

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Njemačka tržište rada

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