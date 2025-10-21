Grčka usvojila zakon koji omogućava rad do 13 sati dnevno: Sindikati upozoravaju na "povratak u Srednji vijek"

Grčki parlament je usvojio zakon koji omogućava rad do 13 sati dnevno u privatnom sektoru, što je izazvalo burne reakcije javnosti, sindikata i opozicije. Iako vlast tvrdi da je reč o dobrovolnom dodatnom radu, kritičari upozoravaju na narušavanje radničkih prava.

Grčki parlament je usvojio kontroverzan zakon koji omogućava zaposlenima u privatnom sektoru da, uz dodatnu nadoknadu, rade i do 13 sati dnevno, ali ograničen broj dana u godini.

Ovu odluku podržala je većina poslanika vladajuće konzervativne stranke, dok su sindikati i opozicija zakon oštro kritikovali, nazivajući ga napadom na radnička prava.

"Dobrovoljan" rad ili pritisak poslodavaca?

Ministarka rada Niki Kerameus tvrdi da je dodatni rad isključivo dobrovoljan i namijenjen onima koji žele da zarade više, posebno u sektorima poput turizma. Ona naglašava da zaposleni mogu ostati kod istog poslodavca, bez potrebe za dodatnim putovanjem, uz do 40% veću platu.

Međutim, kritičari zakon vide kao početak ozbiljne deregulacije tržišta rada. Ističu da su u realnosti mnogi radnici prisiljeni da prihvate duže smene zbog nesigurnosti na tržištu i neravnoteže moći između poslodavaca i zaposlenih.

Zakon dozvoljava maksimalno 37 dana takvog rada godišnje, što znači da bi zaposleni mogli da rade 13 sati oko tri puta mjesečno.

Ipak, sindikati upozoravaju da u praksi pravo na 11 sati obaveznog dnevnog odmora može biti ugroženo, posebno kada se uzme u obzir vreme provedeno u prevozu do posla.

Štrajkovi i protesti širom zemlje

Zakon je izazvao burne reakcije u javnosti. Dva puta su organizovani generalni štrajkovi, a ulice grčkih gradova bile su pune radnika koji su protestovali protiv, kako kažu, "daljeg pogoršanja već teškog položaja zaposlenih".

Opozicione stranke, uključujući ljevičarsku Sirizu i PASOK, bojkotovale su glasanje ili glasale protiv.

Lider Sirize, Sokratis Famelos, poručio je da vlada "uspostavlja pravi Srednji vijek", dok je lider PASOK-a Nikos Andrulakis ocijenio zakon kao nastavak ukidanja temeljnih radničkih prava.

Grčka smanjuje nezaposlenost, ali plate ostaju niske

Premijer Kirijakos Micotakis i njegova stranka Nova demokratija brane zakon rezultatima, nezaposlenost u Grčkoj pala je sa 18% na 8% u posljednjih šest godina. Ipak, prosječne plate i dalje su niske, a sve veći broj ljudi već radi više od 45 sati sedmično.

Prema podacima Eurostata, u drugom kvartalu 2025. godine 20,9% zaposlenih u Grčkoj radilo je preko 45 sati sedmično, što je gotovo dvostruko više od evropskog prosjeka (10,8%).

Zakon je deo šire reforme tržišta rada koju sprovodi konzervativna vlada, uključujući i već usvojenu mjeru o šestodnevnoj radnoj sedmici, posebno u sektorima s velikom sezonskom potražnjom poput turizma.

