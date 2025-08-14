Koje poslove u EU mogu da rade migranti i građani trećih zemalja? Statistika pokazuje neravnopravan položaj

Ove razlike ukazuju na ukorijenjene prepreke, od priznavanja diplome i jezičkih barijera do diskriminacije koje mnoge sprječavaju da koriste svoje obrazovanje na tržištu rada

Strani radnici u Evropskoj imaju mnogo veću vjerovatnoću da završe na poslovima koji ne odgovaraju njihovim kvalifikacijama u odnosu na državljane EU, pokazuje istraživanje koje je objavio "Europe Magazine".

Studija je prikazala ljude sa univerzitetskim obrazovanjem koji rade u niskokvalifikovanim ili srednje kvalifikovanim zanimanjima, što je "jasan pokazatelj protraćenih vještina". Podaci prave razliku između državljana Evropske unije i onih van EU, otkrivajući stalne razlike koje su ostale značajne već dvije decenije.

Ovdje "prekvalifikovani" znači posjedovanje visokog obrazovanja, ali rad na poslovima kao što su prodaja, administrativna podrška, zanat ili rukovanje mašinama. "Vlasnici EU pasoša" su najmanje pogođeni, dok je udio primjetno veći za državljane van EU, a najveći za državljane EU koji rade u inostranstvu, piše "Europe Magazine".

Ove razlike ukazuju na ukorijenjene prepreke, od priznavanja diplome i jezičkih barijera do diskriminacije koje mnoge sprječavaju da koriste svoje obrazovanje na tržištu rada.

U 2024. godini, stopa prekvalifikovanosti iznosila je 39,6 posto za državljane van EU, 30,3 posto za građane EU koji rade u drugoj zemlji EU i 20,2 posto za državljane. Uprkos godinama debate o mobilnosti i nedostatku kvalifikovanih kadrova, Evropa se i dalje bori da poveže talente sa odgovarajućim poslovima.

U Austriji Balkanci prednjače u ugostiteljstvu, kako je u drugim gradovima EU?

Gotovo polovina zaposlenih u ugostiteljstvu u Austriji ili su sami doseljenici ili njihova deca, pokazuje istraživanje bečkog Dema instituta. Samo u glavnom gradu Austrije, u Beču, tri četvrtine zaposlenih ima migrantsko porijeklo.

Posebno se u gradovima ugostiteljstvo u velikoj meri oslanja na strane radnike. U Beču, Gracu i Lincu zaposleni sa migrantskim porijeklom čine oko 73 odsto. U saveznim pokrajinama orijentisanim na turizam, poput Tirola (38 odsto) i Salcburga (44 odsto), pretpostavlja se da je stvarni procenat još veći od navedenih vrijednosti, jer sezonski radnici, nisu obuhvaćeni korišćenim podacima.

Kiosci sa kobasicama su jedan od zaštitnih simbola Beča

U Beču 35 odsto zaposlenih u ugostiteljstvu ima austrijsko državljanstvo, od toga su osam odsto naturalizovani državljani. Oko 20 procenata dolazi iz drugih zemalja Evropske unije. Nešto manji broj dolazi iz Azije (uključujući Avganistan i Siriju), devet odsto iz balkanskih zemalja koje nisu članice EU, kao i pet procenata sa turskim državljanstvom.

Prema statističkim podacima o turizmu i nezavisnim analizama, hotelsko-restoranski sektor u pariskom regionu zapošljava veliki udio radnika koji su strani državljani ili rođeni u inostranstvu. Oko 40 posto zaposlenih u hotelijerstvu i ugostiteljstvu u pariskom regionu čine osobe rođene izvan Francuske.

Dakle, u Parizu su migranti posebno brojni u gastronomiji/turizmu, te u građevinarstvu i poslovima održavanja/čišćenja, kaže izvještaj Eurostata iz statistike o zaposlenosti u turizmu / smještaju i radnoj snazi u ugostiteljstvu.

Analize OECD i evropske statistike pokazuju da su u Amsterdamu migranti snažno zastupljeni u uslužnim djelatnostima (trgovina, logistika i transport, ugostiteljstvo), kao i u određenim radno-intenzivnim sektorima gde postoji manjak domaće radne snage.

OECD izvještaj o tržištu rada u Amsterdamu naglašava probleme (i potrebe) u sektorima logistike, turizma i graditeljstva, u kojima migranti rješavaju velike praznine u ponudi radne snage.

Što se Barselone tiče, izvještaj Eurostata, kao i onaj koji je izdao "Migration Data Portal", ukazuju da migrantska radna snaga u Španiji značajno učestvuje u turizmu i ugostiteljstvu, poljoprivredi (sezonski), te u građevinarstvu i građevinskim poslovima. Poslovi s nižim kvalifikacijama u uslužnim i sezonskim granama često se pune migrantima, što potvrđuju i nacionalni izvještaji i evropske turističke/statističke serije.

(EUpravo zato.rs)