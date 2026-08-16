Vučić: "Raspisaću izbore veoma brzo"

Aleksandar Vučić otkrio da će izbori biti raspisani veoma brzo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o brojnim važnim temama. Javnost svakako najviše interesuju najavljeni vanredni parlamentarni izbori, a Vučić je otkrio da će oni biti raspisani veoma brzo.

"Veoma brzo ću raspisati izbore i ispuniti njihove zahteve u potpunosti, samo da ne budu iznenađeni brzinom. A kampanja traje, inače, u skladu sa zakonom, između 45 i 60 dana.

Preduga je ta kampanja. Predsednička kampanja je obično kraća, ona je između 30 i 60 dana, u skladu sa Ustavom i zakonima.

Dakle, ova kampanja će biti veoma duga, 45 do 60 dana. U svakom slučaju, biće uskoro veoma, veoma brzo raspisani izbori, rekao bih. Da li je u pitanju 15, 20 ili 25 dana, ali to je to, tako da ćemo veoma brzo raspisati izbore", započeo je predsjednik Srbije.

Potom je govorio o dužini kampanje za parlamentarne izbore i studentskom pokretu. Vučić je naveo da se oni uveliko pripremaju za predstojeće vanredne parlamentarne izbore.

"Ne može da traje ni kraće ni duže, ali trajaće između 45 i 60 dana, jer se mi pridržavamo slova Ustava i slova zakona. Što se tiče nepripremanja: pripremaju se oni (takozvana "studentska lista", prim. aut.) za izbore veoma ozbiljno.

Mnogi stranci su tu, ti koji vrše obuke, i oni, pošto nemaju svoje aktiviste, recimo u Vranju, u Dubnici, u Vranjskoj Banji i mnogim drugim mestima, onda oni dovedu ljude iz Beograda i Niša da sprovode kampanje u skladu sa onim kako im je rečeno u pojedinim ambasadama. I oni to rade svakodnevno, radili su i juče i danas, i na mnogim drugim mestima.

Tako da, sve ono što su nekada govorili da je zabranjeno i da ne sme da se radi, baš to su radili prethodnih dana. Tako da, oni rade veoma ozbiljno, oni se pripremaju, oni su favoriti za pobedu na izborima, a naše je da se borimo i da pokušamo racionalnim argumentima da ujedinimo Srbiju, da budemo normalna zemlja", dodao je Vučić.