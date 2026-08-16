Požar zapadno od Atine odnio dva života: Vatra guta kuće na ostrvu Salamina, u toku evakuacija

Dvije osobe su poginule, a nekoliko je povrijeđeno kada su požari koji su se brzo širili zahvatili grčko ostrvo Salamina, zapadno od Atine, saopštile su vlasti.

Izvor: Shutterstock

U toku je evakuacija ljudi iz područja Kolones i Saterli, saopštila je vatrogasna služba.

Prema lokalnim izvještajima, kuće su oštećene, a pet osoba je prebačeno u lokalnu kliniku.

U gašenju učestvuju 192 vatrogasca, 14 aviona i helikoptera, kao i ekipe dobrovoljaca.

Vlasti su saopštile da jak vjetar izaziva brzo širenje vatre.

Širom Evrope uzastopni toplotni talasi pojačali su sušu i otežali snabdijevanje vodom, što je pomoglo da šumski požari u Španiji, Francuskoj i Grčkoj spale ogromne površine.