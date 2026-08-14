Malo grčko ostrvo očekuje turistički bum zbog holivudskog hita: Šta nudi čuvena Odisejeva Itaka?

Malo jonsko ostrvo, poznato kao dom Homerovog Odiseja, moglo bi već naredne turističke sezone da postane jedna od novih hit destinacija zahvaljujući filmu Odiseja Kristofera Nolana.

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Itaka, smještena u Jonskom moru uz zapadnu obalu kontinentalne Grčke, do sada je bila daleko od glavnih turističkih ruta. Iako je krase kristalno čisto more, skrivene uvale i prelijepi pejzaži, ovo malo ostrvo nikada nije bilo među najposjećenijim grčkim destinacijama.

To bi uskoro moglo da se promijeni.

Nakon premijere Nolanove filmskeOdiseje, ljubitelji Homera i priče o Odiseju počeli su da u svoje planove putovanja uvrštavaju i Itaku.

"Kao dijete sam učila grčki i čitala 'Odiseju'. Obožavam Odiseja. Ovo je moj san", kaže italijanska advokatica Đorđa Ongarato, koja je na Itaku stigla vidno uzbuđena.

Gradonačelnik očekuje više turista od naredne sezone

Gradonačelnik Itake Dionisis Stanicas smatra da će film imati pozitivan uticaj na turizam, ali da se pravi efekti neće vidjeti odmah.

"Još nema velikog povećanja broja turista zbog filma. Očekujemo da će ljudi početi da planiraju putovanja od naredne godine, kako se film bude postepeno prikazivao širom svijeta. Tada će sve više ljudi početi da razmatra Itaku kao destinaciju", rekao je Stanicas.

Ipak, pojedini lokalni preduzetnici već primećuju da je ostrvo počelo da privlači veću pažnju širom svijeta.

"Turisti sa kojima razgovaram već pominju film i kažu da veruju da će iz svega proizaći nešto pozitivno. Iako film još nije prikazan u svim bioskopima, već je počeo da promoviše ostrvo i podiže njegovu vidljivost zahvaljujući vezi sa filmom", kaže lokalni preduzetnik Džimi Hotza.

Homer je i dalje najveći razlog za dolazak

Vlasnici prodavnica suvenira na Itaki odavno znaju šta većinu posetilaca dovodi na ostrvo, Homer i njegova Odiseja.

"Ljudi dolaze jer znaju legendu o Odiseju i Homeru, koji je napisao 'Odiseju'. Mislim da je to glavni razlog. Ali Itaka je i veoma lijepo, malo ostrvo", kaže vlasnica prodavnice suvenira Joan Griva.

U selu Stavros nalazi se stalna postavka "Svjetlost homerske Itake", u kojoj su izloženi arheološki nalazi koji savremeno ostrvo povezuju sa Homerovom Itakom, domovinom Odiseja.

Međutim, nisu svi uvjereni da Nolanov film treba posmatrati kao vjernu ekranizaciju Homerovog djela.

Tegan Mesing smatra da film ima malo toga zajedničkog sa originalnim tekstom.

"Mislim da je to dobar način da se više ljudi zainteresuje za Homera i mitologiju uopšte. Ali film svakako nije vjeran originalnom tekstu", kaže ona.

Nolan bi mogao da produži turističku sezonu

Filolog i arheolog Spiros Kuvaras optimista je kada je riječ o budućnosti turizma na Itaki. On očekuje da će film privući značajan broj novih posjetilaca, ali ističe da će najveću korist ostrvo možda imati tokom mjeseci kada inače nema mnogo turista.

"Od naredne godine očekujemo značajan rast broja posjetilaca. To bi moglo da se odrazi i na mjesece koji su inače gotovo mrtva sezona, oktobar, možda čak i novembar, kao i mart i april, koji su na Itaki obično mirni", kaže Kuvaras.

A onda pravi važnu razliku između filmskog hita i mnogo starije priče koja je Itaku učinila poznatom:

"Iza svega ovoga, prije svega, stoji Nolanov film. Ali iza Nolanovog filma stoji Homer."

Od Homerovog junaka do holivudskog hita

Itaka tako dobija novu priliku da svoju priču predstavi svijetu. Za razliku od velikih grčkih turističkih centara, ostrvo je do sada uspijevalo da sačuva mirniju atmosferu i izbjegne masovni turizam.

Sada bi upravo jedna od najpoznatijih priča antičke književnosti, ispričana kroz jednu od najvećih holivudskih produkcija, mogla da promijeni njegovu turističku budućnost.

Ako se predviđanja lokalnih stručnjaka obistine, naredno leto moglo bi da bude tek početak.

Jer za Itaku možda važi isto što i za njenog najpoznatijeg junaka: poslije dugog putovanja, Odisej se konačno vraća kući, a sada bi njegovo mitsko ostrvo moglo da postane odredište hiljada novih putnika.

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Šta sve Itaka nudi turistima?

Itaka nije privlačna samo zbog priče o Odiseju i Homeru.

Ovo malo jonsko ostrvo poznato je po mirnijoj atmosferi, kristalno čistom moru, skrivenim uvalama i zelenim pejzažima, zbog čega je zanimljivo i putnicima koji žele da izbjegnu gužve karakteristične za najpoznatija grčka letovališta.

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Jedna od atrakcija su brojne male plaže i uvale do kojih se često može stići peške, čamcem ili manjim plovilom. Među poznatijima je plaža Gidaki, okružena zelenilom i strmim obroncima, dok ljubitelji prirode mogu da istražuju pješačke staze koje povezuju sela, obalu i vidikovce.

Poseban šarm imaju tradicionalna sela, kamene kuće, male luke i tavernice u kojima se služe lokalna jela i specijaliteti jonske kuhinje. Vati, glavno naselje i prirodna luka ostrva, posebno je atraktivan za šetnju uz obalu, dok je Stavros važan za posjetioce zainteresovane za Homerovu Itaku i arheološku baštinu.

Za one koji žele da istražuju istoriju, ostrvo nudi lokalne muzeje i arheološke zbirke, među kojima je i postavka posvećena vezi između savremene Itake i Homerovog svijeta.

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Itaka je zato zanimljiva kombinacija mitologije, istorije, prirode i mirnog odmora. Upravo ta kombinacija mogla bi da bude njena najveća prednost u trenutku kada Nolanov film počne da dovodi nove posjetioce, jer turisti koji na ostrvo dođu zbog Odiseja imaju mnogo razloga da na njemu ostanu duže.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)