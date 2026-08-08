10 najljepših plaža u Grčkoj: More je toliko bistro, da se dno vidi kao na dlanu

Deset plaža u Grčkoj posebno se ističu kvalitetom vode i pijeskom.

Izvor: monticello/arturasker/valantis minogiannis/Greens and Blues/Shutterstock

Grčka ima hiljade plaža, a više od 600 nosi oznaku Plave zastave. Mnoge od njih nisu samo mjesta za sunčanje, već prizori koji ostavljaju bez daha, od potpuno providnog mora i ružičastog pijeska do vulkanskih pejzaža i tirkiznih laguna.

Na osnovu preporuka turističkih publikacija, specijalizovanih sajtova i iskustava putnika, izdvojeno je 10 plaža koje se posebno ističu kvalitetom vode, pijeskom, pejzažom i uslovima za kupanje:

1. Voutoumi, Antipaksos

Do plaže Voutoumi ne možete da stignete ni avionom ni trajektom, već vodenim taksijem sa ostrva Paksos. Upravo ta izolovanost čini je posebnom.

Izvor: Greens and Blues/Shutterstock

Dočekaće vas gotovo nestvarno tirkizno more, bela šljunkovita obala i čempresi koji okružuju zaliv. Voda je mirna, plitka i veoma bistra, a sa vidikovca iznad plaže pruža se jedan od najljepših pogleda na Jonsko more. Najljepše je doći rano ujutru, naročito van jula i avgusta, kada je mnogo manje posjetilaca.

2. Elafonisi, Krit

Put do Elafonisija vodi kroz dramatične planinske predjele Krita, ali se trud isplati čim ugledate ružičastu obalu i blistavo tirkizno more.

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Tripadvisor ju je proglasio najboljom plažom na svijetu 2025. godine, a područje je dio zaštićene mreže Natura 2000. Ovde raste više od 100 biljnih vrsta, dok se na obali gnijezde glavate morske kornjače. Pješčani sprud vodi do malog nenaseljenog ostrva, a voda je plitka i pogodna i za djecu. Tokom jula i avgusta gužve mogu da budu ogromne, pa se preporučuju maj, početak juna, septembar ili oktobar.

3. Plaka, Naksos

Plaka je rijetkost među popularnim grčkim plažama. Dugačka je, prostrana i još uvijek relativno netaknuta masovnim turizmom.

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Proteže se kilometrima duž zlatnog, mekog pijeska, a iza nje rastu tamarisi koji pružaju prirodan hlad. More je izuzetno čisto, pa se po mirnom vremenu jasno vide stijene i ribe na dnu, a ujutru se ponekad mogu uočiti i morske kornjače. Najmirnija je u maju i septembru, dok tokom jula i avgusta vjetar meltemi može da bude prilično jak.

4. Navagio, Zakintos

Jedna od najpoznatijih plaža Grčke krije olupinu broda MV Panagiotis, koji se nasukao tokom olujne noći 1980. godine.

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Zaliv je okružen visokim liticama, more je intenzivno plavo, a bela obala pravi snažan kontrast sa zarđalim brodom. Upravo zbog tog prizora Navagio je postao jedna od najfotografisanijih plaža na svijetu. Plaža je tokom glavne sezone 2026. zatvorena, uz planirano ponovno otvaranje krajem oktobra. Brodske ture i dalje postoje, ali samo za razgledanje zaliva sa mora.

5. Myrtos, Kefalonija

Myrtos nije samo plaža, već jedan od najprepoznatljivijih pejzaža Kefalonije.

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Bijela šljunkovita obala smještena je između strmih planinskih padina, dok se boja mora mijenja od svijetloplave uz obalu do intenzivne u dubini. Ipak, potreban je oprez. Dno se brzo spušta, a vjetar može da stvori jake struje, pa kupanje nije uvijek pogodno za manje iskusne plivače. Preporučuje se i obuća za vodu zbog kamenite obale.

6. Porto Katsiki, Lefkada

Do Porto Katsikija vodi uzak i krivudav put kroz planine Lefkade, a zatim vas očekuje oko stotinu stepenika do obale.

Izvor: arturasker/Shutterstock

Bijeli kamenčići i tirkizno Jonsko more okruženi su ogromnim svijetlim liticama. Posebno je upečatljiv zalazak sunca, kada stijene poprimaju zlatne i narandžaste tonove. More ponekad ima jake talase i struje, a zbog mogućeg odrona kamenja ne preporučuje se zadržavanje tik uz litice.

7. Balos, Krit

Balos je prepoznatljiv po plitkoj tirkiznoj laguni i pijesku sa blagim ružičastim tonovima.

Izvor: monticello/Shutterstock

Pješčani sprud povezuje obalu sa stjenovitim ostrvcem Tigani, a voda je na mnogim mjestima tek do kolena. Čitavo područje zaštićeno je u okviru mreže Natura 2000, a ovdje se mogu videti morske ptice, foke i kornjače. Najlakše se stiže brodom iz Kisamosa, mada je tokom 2026. broj polazaka smanjen kako bi se ograničio broj posjetilaca. Na plaži gotovo da nema hlada i sadržaja, pa treba ponijeti vodu, hranu i zaštitu od sunca.

8. Sarakiniko, Milos

Sarakiniko izgleda kao da nije sa ove planete. Ovde nema klasičnog pijeska, već bijele vulkanske stijene koje su vjetar i more hiljadama godina oblikovali u pejzaž nalik površini Mjeseca.

Izvor: proslgn/Shutterstock

Kontrast između gotovo snježnobijelog kamena i plavog Egejskog mora čini ovu plažu jednom od najfotogeničnijih u Grčkoj. Voda je izuzetno bistra, a prirodni bazeni među stijenama odlični su za kupanje. U blizini se nalazi i olupina tankera iz 2003. godine, popularna među ljubiteljima ronjenja i snorkelinga.

9. Koukounaries, Skijatos

Koukounaries nudi mnogo više od pijeska i mora. Uz izuzetno sitan zlatni pijesak i vodu koja prelazi iz smaragdnozelene u tamnoplavu, iza plaže se prostiru borova šuma i zaštićena laguna.

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More je mirno, plitko i pogodno za porodice sa djecom. Iza šume nalazi se močvarno područje Strofilija, gdje žive čaplje, kormorani i kornjače, a ponekad se mogu vidjeti i flamingosi. Tokom jula i avgusta gužve su velike, ali se plaža predveče znatno isprazni i tada počinje jedan od najljepših zalazaka sunca na ostrvu.

10. Vai, Krit

Plaža Vai postala je poznata još osamdesetih godina, kada je ovde snimana reklama za čokoladicu Bounty, ali njena najveća atrakcija je prirodna šuma palmi odmah iza obale.

Izvor: valantis minogiannis/Shutterstock

Riječ je o najvećoj prirodnoj šumi palmi u Evropi, sa oko 5.000 stabala, koja stvara gotovo tropski prizor usred suvog pejzaža Krita. Plaža je kombinacija svijetlog pijeska i glatkih bijelih kamenčića, dok je voda mirna, plitka i pogodna za djecu. Tokom leta ima turista, ali zbog udaljenog položaja gužve su nešto podnošljivije nego na najpoznatijim plažama Krita. Najmirnije je u maju, početkom juna, septembru i oktobru.

(MONDO)