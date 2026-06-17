Zatvorena najpoznatija plaža u Grčkoj: Ova mjesta su raj na slikama, a opasna po život (Foto)

Mnoge plaže u Grčkoj zahtijevaju oprez, a neke od njih su i zatvorene iz bezbjednosnih razloga.

Izvor: Shutterstock/DaLiu/proslgn/Simona Bottone/Anna Sulencka2

Grčka je godinama ljetovalište broj jedan za turiste, ali dio njenih plaža krije i ozbiljne rizike. Od strmih litica do jakih morskih struja, pojedina mjesta zahtijevaju dodatni oprez, a neka su zbog bezbjednosti posjetilaca čak i zatvorena.

Iako su upravo te plaže često među najfotografisanijima i najposjećenijima tokom ljetnje sezone, iza njihove ljepote ponekad se kriju uslovi koji mogu da budu nepredvidivi, pa je važno da se zna gdje je potreban dodatni oprez.

1. Navajo plaža na Zakintosu zatvorena za posjetioce i ove sezone

Ovo je jedna od najfotografisanijih lokacija u cijeloj Grčkoj, poznata po olupini broda nasukanog na bijelom pijesku i dramatičnim krečnjačkim liticama koje je okružuju. Iako izgleda kao razglednica, upravo te litice predstavljaju i najveći rizik, jer su podložne odronima i eroziji.

Izvor: Anna Sulencka2/Shutterstock

Zbog opasnosti od pada kamenja i nestabilnog tla, pristup samoj plaži je u više navrata ograničavan, pa su nadležni procijenili da i ove godine plaža bude zatvorena za posjetioce. Turisti i dalje mogu da je vide sa čuvenog vidikovca iznad zaliva ili sa brodova, ali ulazak na samu plažu nije dozvoljen upravo iz bezbjednosnih razloga.

2. Šejtan Limanija na Kritu

Destinacija sa zastrašujućim nazivom na Kritu izgleda kao skrivena laguna urezana između visokih, strmih stijena, što je čini jednom od najimpresivnijih, ali i najzahtjevnijih plaža u Grčkoj. Do Đavolje luke, kako je još nazivaju, dolazi se uskom i strmom stazom niz liticu, koja na pojedinim dijelovima može da bude klizava i teška za savladavanje, posebno tokom ljetnjih vrućina.

Izvor: Simona Bottone/Shutterstock

Iako je pogled koji se pruža sa vrha jedan od najpoznatijih na Kritu, sam silazak i povratak zahtijevaju dobru fizičku spremu i oprez. Upravo zbog kombinacije nepristupačnog terena i naglog ulaska u more, ova plaža se često navodi kao lokacija na kojoj je potreban dodatni oprez.

3. Sarakiniko plaža, ostrvo Milos

Sarakiniko plaža na ostrvu Milos poznata je po vulkanskim stijenama koje svojim izgledom podsjećaju na površinu Mjeseca. Upravo te glatke stijene, iako izuzetno fotogenične, mogu da budu veoma klizave, posebno kada su mokre.

Izvor: proslgn/Shutterstock

Plaža nema prirodnog hlada, pa su visoke temperature ljeti dodatni izazov za posjetioce. Takođe, skakanje u more sa stijena, iako popularno među turistima,veoma je rizično zbog nepoznate dubine.

4. Plaža Mirtos, Kefalonija

Mirtos plaža na ostrvu Kefalonija se smatra jednom od najljepših plaža u Grčkoj i često se nalazi na listama najljepših plaža u Evropi. Okružena visokim bijelim liticama i prepoznatljivim tirkiznim morem, ova plaža izgleda gotovo nestvarno i upravo zbog toga privlači veliki broj posjetilaca tokom ljetnje sezone.

Izvor: DaLiu/Shutterstock

Ipak, more na Mirtosu često je veoma nepredvidivo. Tokom vjetrovitih dana javljaju se snažni talasi i struje, zbog čega je kupanje ponekad zabranjeno. Plaža je otvorena i izložena otvorenom Jonskom moru, pa se uslovi u vodi brzo mijenjaju.

Najljepše plaže u Grčkoj često su istovremeno i one koje zahtijevaju najveći oprez, zato poštovanje upozorenja i lokalnih pravila ostaje ključ za bezbjedno uživanje u njihovoj ljepoti.

(MONDO)