Prije polaska u Grčku obavezno provjerite ovo: Kazne su paprene, a turisti stalno nasjedaju

Ljetovanje u Grčkoj može skupo da košta one koji ne poznaju lokalna pravila. Kazne za pojedine prekršaje dostižu i 10.000 evra, a turisti ih najčešće dobijaju zbog nepropisnog parkiranja, korišćenja telefona u vožnji, nevezivanja pojasa i kampovanja na plaži.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Uroš Arsić

Ljetovanje u Grčkoj za većinu turista protiče bez problema, ali svake godine ima i onih koji se neprijatno iznenade - najčešće zbog kazni koje nisu očekivali. Ono što je posebno važno naglasiti jeste da se pravila u Grčkoj posljednjih godina sve strože kontrolišu, posebno tokom turističke sezone.

Neke kazne u Grčkoj prelaze i 1.000 evra, a turisti ih često dobiju zbog sitnica koje nisu ni znali da su prekršaj.

Kazne u Grčkoj 2026. nisu simbolične i u mnogim slučajevima mogu iznositi više stotina, pa čak i nekoliko hiljada evra. Upravo zato je važno da znate šta je zabranjeno u Grčkoj i gdje turisti najčešće griješe.

Saobraćajne kazne u Grčkoj - gdje turisti najčešće griješe

Prekoračenje brzine

Vožnja ka ljetovalištima često prolazi kroz dugačke magistrale i otvorene puteve, gde vozači imaju utisak da mogu da voze brže nego što je dozvoljeno. Upravo tu dolazi do najčešćih kazni. Policija je posebno aktivna u sezoni, a kontrole se postavljaju na mjestima gdje vozači najčešće "popuste"”.

Mnogi turisti nisu svjesni da su kazne jasno definisane i da nema upozorenja. Čak i manje prekoračenje može biti dovoljno za kaznu, posebno ako se desi u naseljenom mjestu.

manje prekoračenje - 40 do 100 evra

veće prekoračenje - 150 do 350 evra

ozbiljni prekršaji - moguće oduzimanje dozvole

Važno je imati na umu da se kazne povećavaju u zonama gde postoji veći rizik, kao što su mjesta sa pješacima ili turistički centri.

Telefon i pojas - kazne koje se najlakše dobijaju

Jedna od najčešćih situacija je vožnja bez pojasa ili korišćenje telefona. Turisti to često rade “na kratko”, misleći da neće biti problema, ali upravo su to prekršaji koji se najčešće kažnjavaju.

U Grčkoj je obavezno vezivanje pojasa za sve putnike u vozilu, uključujući i one na zadnjem sjedištu. Takođe, držanje telefona u ruci tokom vožnje smatra se ozbiljnim prekršajem.

kazna za telefon - oko 350 evra

kazna za pojas - oko 350 evra

Policija ovo kontroliše bez izuzetka, posebno u turističkim zonama i gradovima.

Alkohol u vožnji

Večera uz vino ili piće na plaži mnogima djeluje kao dio odmora, ali vožnja nakon toga može predstavljati ozbiljan problem. Granice su jasno određene, a kontrole su česte, naročito u večernjim satima.

Ono što mnogi ne znaju jeste da se kazne značajno povećavaju ako se utvrdi veći nivo alkohola ili ako dođe do incidenta u saobraćaju.

dozvoljeno - do 0.5 promila

kazne - do 1.200 evra

U težim slučajevima moguće su i dodatne sankcije, uključujući zabranu upravljanja vozilom.

Nepropisno parkiranje

Parkiranje je bez dileme najčešći razlog zbog kojeg turisti dobijaju kazne u Grčkoj. U želji da brzo završe obavezu ili odu na plažu, mnogi parkiraju na mjestima gdje to nije dozvoljeno.

Najčešće greške su parkiranje na žutim linijama, blokiranje prolaza ili zauzimanje mjesta koja su rezervisana za određene korisnike.

kazne od 40 do 150 evra

moguće uklanjanje vozila

moguće skidanje tablica

U nekim situacijama vozilo ne može da se koristi dok se kazna ne reguliše, što može ozbiljno poremetiti planove tokom ljetovanja.

Kampovanje na plaži

Iako mnogima djeluje romantično ili praktično, spavanje na plaži ili van kampova je zabranjeno. Ovo je jedno od pravila koje turisti najčešće ignorišu.

kazne oko 300 evra ili više

Čak i jedna noć može biti dovoljna da dođe do intervencije.

Vatra i roštilj

Tokom ljetnjih meseci postoji veliki rizik od požara, pa su pravila izuzetno stroga. Paljenje vatre ili roštiljanje van dozvoljenih mesta može imati ozbiljne posljedice.

zabranjeno loženje vatre na otvorenom

visoke kazne

Najveće kazne koje turisti mogu dobiti u Grčkoj

vožnja pod dejstvom alkohola - do 1.200 evra

ilegalno izdavanje smještaja - oko 10.000 evra

teški saobraćajni prekršaji - visoke novčane kazne i zabrane

Najčešće greške koje turisti prave

Većina kazni ne dolazi zbog namere da se prekrše pravila, već zbog brzine i nepažnje. Upravo zato se iste greške ponavljaju iz godine u godinu.

parkiranje “na minut”

vožnja bez pojasa

korišćenje telefona

kampovanje na plaži

Kako se plaćaju kazne u Grčkoj

U većini slučajeva kazne se ne plaćaju odmah na licu mesta. Procedura zavisi od vrste prekršaja, ali postoji nekoliko osnovnih pravila.

plaćanje u banci ili online

moguć popust za brzo plaćanje

Najbolje je da kaznu rešite što prije kako biste izbjegli dodatne komplikacije.

Najčešća pitanja o kaznama u Grčkoj

Kolika je kazna za parking?

Najčešće između 40 i 150 evra, ali može uključivati i dodatne mjere.

Da li kazne stižu na kućnu adresu?

U nekim slučajevima da, posebno ako je prekršaj zabilježen.

Da li važe ista pravila za turiste?

Da, pravila su ista za sve.

Kako da izbjegnete neprijatnosti tokom ljetovanja

Najveći broj problema može se izbjeći uz malo pažnje. Dovoljno je da obratite pažnju na osnovna pravila i ne radite stvari koje deluju “bezazleno”, jer su upravo one najčešći uzrok kazni.

(Grčka Info/Mondo)