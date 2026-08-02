Kako 'dresirati' ruže puzavice da cvjetaju tačno tamo gdje želite? Baštovani otkrili tajnu najljepših vrtova

Saznajte kako da pravilno usmjerite puzave ruže, podstaknete obilno cvjetanje i pretvorite zidove, ograde i pergole u raskošne cvjetne dekoracije.

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Puzave ruže ne penju se same, već ih je potrebno pravilno usmjeravati i vezivati.

Horizontalno postavljeni izdanci daju više cvjetova nego oni koji rastu uspravno.

Redovna rezidba i strpljenje ključni su za bogato cvjetanje i lijep oblik biljke.

Puzave ruže mogu da pretvore običan zid, ogradu ili pergolu u pravi cvjetni spektakl. Njihovi raskošni cvjetovi unose romantiku u dvorište, dok prijatan miris stvara poseban ugođaj tokom cijele sezone. Međutim, mnogi ne znaju da se ove ruže ne penju same poput loze – potrebno ih je pravilno usmjeravati kako bi rasle u željenom pravcu i obilno cvjetale.

Uz malo strpljenja i pravilnu njegu, puzave ruže mogu da prekriju lukove, stubove, pergole, rešetke i zidove, a pritom daju znatno više cvjetova.

Koje vrste puzavih ruža postoje?

Među puzavim ružama mogu se pronaći različite sorte – od engleskih i čajevki do starinskih ruža koje su poznate po snažnom rastu i bogatom cvjetanju.

Mnoge sorte cvjetaju više puta tokom sezone, pa vrt tokom mjeseci ostaje pun boja. Pored izgleda, važan kriterijum pri izboru je i miris, zbog čega se puzave ruže često sade uz terase, staze i mjesta za odmor.

Kako odabrati odgovarajući oslonac za ruže?

Prije nego što posadite ružu, potrebno je da odaberete odgovarajuću konstrukciju koja će nositi biljku kada dostigne punu veličinu.

Najčešći oslonci za puzave ruže su:

zidovi

ograde

pergole

lukovi

stubovi

ukrasne rešetke

obelisk konstrukcije

Važno je da oslonac bude dovoljno čvrst kako bi izdržao težinu odrasle biljke i jake udare vjetra.

Prilikom izbora konstrukcije obratite pažnju na krajnju visinu sorte. Neke ruže mogu da narastu nekoliko metara i potpuno prekriju manji oslonac.

Vidi opis Kako 'dresirati' ruže puzavice da cvjetaju tačno tamo gdje želite? Baštovani otkrili tajnu najljepših vrtova puzavica jasmin ruže ruže puzavice ruže puzavice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Foto: Shutterstock Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 12 / 12 AD

Kako pravilno usmjeriti grane puzave ruže?

Za razliku od puzavica koje se same prihvataju za podlogu, puzave ruže razvijaju duge izdanke koje je potrebno vezivati.

Za pričvršćivanje koristite:

meku kanap traku

jutanu vezicu

posebne vezice za biljke

Vezivanje treba da bude dovoljno labavo kako bi izdanci mogli nesmetano da zadebljavaju tokom rasta.

Zašto horizontalno vezivanje daje više cvjetova?

Jedna od najvažnijih tehnika kod uzgoja puzavih ruža jeste horizontalno usmjeravanje izdanaka.

Kada se grane postavljaju vodoravno ili pod blagim uglom od oko 45 stepeni, biljka razvija više bočnih izdanaka, a samim tim i više cvjetova.

Mladi izdanci su najfleksibilniji, pa ih je najlakše oblikovati u ranoj fazi rasta.

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Kako usmjeriti ruže uz zid, ogradu ili rešetku?

Kako biljka raste, nove izdanke treba raspoređivati u stranu i vezivati za oslonac.

Cilj je da se grane rasporede ravnomjerno poput lepeze kako bi cijela površina bila prekrivena zelenilom i cvjetovima.

Jedan ili više izdanaka mogu da se usmjeravaju naviše, a zatim bočno duž sljedećeg reda žice ili prečke. Ovaj proces zahtijeva vrijeme i često traje nekoliko godina dok ruža potpuno ne prekrije konstrukciju.

Kako usmjeriti ruže na lukove i stubove?

Kod lukova i stubova važno je odabrati sortu koja odgovara dimenzijama konstrukcije.

Za lukove se najčešće sade dvije ruže – po jedna sa svake strane, piše Southernliving.

Izdanke treba postepeno obavijati oko oslonca u blagoj spirali kako bi cvjetovi bili raspoređeni duž cijele konstrukcije, a ne samo na vrhu biljke.

Kada grane dostignu vrh luka, mogu se usmjeravati preko gornjeg dijela kako bi formirale cvjetni svod.

Kako uzgajati puzave ruže na pergolama?

Pergole zahtijevaju kombinaciju vertikalnog i horizontalnog usmjeravanja.

Najprije se izdanci vode naviše uz stubove, a kada dostignu vrh, usmjeravaju se duž gornjih greda.

Na većim pergolama moguće je posaditi više ruža, čime se dobija raskošan cvjetni krov koji tokom sezone postaje centralni ukras vrta.

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Redovna rezidba je ključ za obilno cvjetanje

Pravilno usmjeravanje treba kombinovati sa redovnim orezivanjem.

Rezidba se najčešće obavlja krajem zime, dok biljka miruje.

Prvo se uklanjaju:

suve grane

oštećeni izdanci

bolesni dijelovi biljke

Tokom prve dvije godine rezidba treba da bude blaga kako bi ruža razvila osnovnu strukturu.

Kasnije se svake godine uklanjaju stari i slabo produktivni izdanci, dok se mlade grane usmjeravaju na njihovo mjesto.

Redovno orezivanje:

poboljšava cirkulaciju vazduha

smanjuje rizik od bolesti

podstiče razvoj novih izdanaka

povećava broj cvjetova

Strpljenje donosi najljepše rezultate

Oblikovanje puzavih ruža nije posao koji se završava za jednu sezonu. Potrebno je vrijeme da biljka ispuni prostor i poprimi željeni oblik.

Ipak, uz pravilno usmjeravanje i redovnu njegu, puzava ruža može da postane najljepši ukras dvorišta, pretvarajući zidove, ograde i pergole u raskošne cvjetne površine koje privlače poglede tokom cijele godine.

(Lepa i srećna/Mondo)