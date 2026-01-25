logo
Ako ovo uradite do kraja januara, ruže će vam na proljeće cvjetati kao nikad: Prosto je, a one će bujati

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Jedan jednostavan zadatak koji treba obaviti do kraja januara može učiniti da ruže na proljeće budu zdravije, snažnije i bujnije nego ikad.

Kako da ruže bolje cvjetaju Izvor: Shutterstock

  • Vlažno zimsko vrijeme pogoduje razvoju gljivičnih bolesti kod ruža
  • Opalo lišće je glavni izvor zaraze i treba ga ukloniti do kraja januara
  • Jednostavno zimsko čišćenje donosi bujnije i zdravije cvjetanje na proljeće

Januar je uglavnom miran mjesec u bašti, ali je ružama baš sada potrebno malo pažnje. Vlažno i kišovito vrijeme stvara idealne uslove za razvoj gljivičnih bolesti koje mogu ozbiljno oslabiti biljku i sprečiti bogato cvjetanje na proljeće.

Dobra vijest je da postoje vrlo jednostavni poslovi kojima možete da sprečite takav ishod. Mali koraci sada mogu napraviti veliku razliku kada dođe vreme da ruže procvjetaju.

Zašto su ruže zimi posebno ugrožene?

Tokom zime, opalo lišće oko ruža zadržava vlagu i postaje savršeno mjesto za razvoj gljivičnih spora. One mogu da prežive mjesecima i da se, čim temperature porastu, prošire na biljku.

Kiša dodatno pogoršava situaciju jer kapljice vode prenose spore sa zemlje na stabljike i listove, što može dovesti do pojave bolesti već na početku proljeća.

Najvažniji zadatak koji treba obaviti do kraja januara

Najefikasniji način zaštite ruža nije prskanje hemijskim preparatima, već temeljno čišćenje oko biljke.

Potrebno je da:

  • Sakupite sve opale, vlažne i trule listove iz podnožja ruže

  • Uklonite sav biljni otpad koji zadržava vlagu

Na taj način uklanjate izvor zaraze prije nego što se problemi uopšte pojave.

Čišćenje opalog lišća
Izvor: nieriss/Shutterstock

Kako pravilno ukloniti lišće i gdje ga baciti

Prilikom čišćenja:

  • Nosite rukavice i nakon posla operite ruke

  • Očistite i alat koji koristite kako se zaraza ne bi širila dalje po bašti

Opalo lišće nemojte stavljati u kompost, jer temperatura u komposteru nije dovoljna da uništi gljivice. Najbolje je da ga bacite u kućni otpad ili, ako je to dozvoljeno u vašem kraju, da ga spalite, piše Žena.

Mali trud za velike i raskošne cvjetove

Ovo kratko zimsko čišćenje je najjednostavniji način da ruže dočekaju proljeće zdrave i snažne. Kada krene nova sezona rasta, biljke će imati više energije za razvoj krupnih, lijepih cvjetova i biće otpornije na bolesti i štetočine.

Tagovi

biljke ruža cvijet

