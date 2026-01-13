Proglašena je biljka 2026. godine: Možda je imate u stanu, a niste znali koliko je posebna

Proglašena je zvanična biljke 2026. godine, otkrijte o kojoj je riječ, zašto je svi žele u kući ali i kako da je njegujete kada je unesete u dom.

Izvor: KT_Photo/Shutterstock

Fikus je proglašen biljkom 2026. godine, jer je dugovječan, svestran i savršen za svaki stil enterijera.

Osim dekorativne uloge, fikusi pročišćavaju vazduh i poboljšavaju kvalitet boravka u prostoru.

Laki su za održavanje, traže svjetlo mjesto, redovno zalivanje i blagu vlažnost vazduha.

Biljke unose život i svježinu u svaki prostor, čineći ga prijatnijim i zdravijim za život. Osim što oplemenjuju enterijer svojim bojama i oblicima, mnoge sobne biljke pomažu i u pročišćavanju vazduha, smanjenju stresa i stvaranju ugodne atmosfere.

Postoje klasici koji nikada ne izlaze iz mode, a jedna grupa biljaka posebno se ističe po svojoj svestranosti i dugovečnosti - fikusi. Postoji više od 800 različitih vrsta koje možete otkriti u ovom rodu biljaka koje pročišćavaju vazduh i žive dugo.

Autoritet za vrtne trendove, National Garden Bureau, proglasio je 2026. godinu godinom fikusa.

Fikus: Svestran, pročišćava vazduh i pouzdan

Bilo da želite visoko drvo ili nežnu puzajuću lozu, postoji fikus za svakoga. Ova godina je savršeno vreme da ponovo otkrijete ove klasične ljepotice.

Fikus biljke dolaze u širokom spektru oblika, tekstura i boja lišća, uključujući Ficus elastica 'Shivereana' sa kremastim lišćem za unutrašnjost, tako da zaista postoji fikus za svaki stil enterijera i lični ukus.

Ali nije samo estetika razlog što su fikusi biljke "broj jedan" u 2026. godini. Oni spadaju među najbolje sobne biljke za pročišćavanje vazduha. Zbog toga su odličan dodatak sobnim biljkama za poboljšanje mikrobioma u prostoru. Pored toga, spadaju među najduže živjeće sobne biljke i čine pouzdan dodatak kolekcijama biljaka, piše Homesandgarden.

Sobne biljke

Izvor: Ashley-Belle Burns/Shutterstock

Savjeti za njegu fikusa

Pored svestranosti i pouzdanosti, fikus spada u kolekciju lakih sobnih biljaka za njegu. Svaka vrsta fikusa ima specifične potrebe, ali većina će ostati zdrava godinama ako se drži na svjetlom mjestu, van hladnih promaja i sa dosljednim zalivanjem.

Mnogo fikusa ima lišće sa velikom površinom, zato ne zaboravite da čistite listove (možete koristiti mikrofiber krpu).

Ako primetite da vašem fikusu otpadaju listovi, možda mu je potrebna viša vlažnost vazduha. Možete koristiti raspršivač za biljke ili postaviti više sobnih biljaka blizu jedna druge kako biste povećali vlažnost.

Sobne biljke

Izvor: Mang Kelin/Shutterstock