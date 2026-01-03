Božićna ruža cvjeta i u snijegu: Kako da gajite čarobnu biljku koja oduševljava tokom cijele zime

Božićna ruža ili kukurijek je pravi dragulj sjenovitih bašta – posadite je i uživajte u zimskoj čaroliji!

Izvor: Shutterstock

Božićna ruža, poznata i kao kukurijek, prava je zimzelenasta višegodišnja ljepotica koja cvjeta kada većina biljaka u bašti miruje – od januara pa sve do proljeća.

Ova otporna biljka iz porodice Ranunculaceae donosi boju u sive zimske dane sa nadole okrenutim cvjetovima u nijansama bijele, roze, ljubičaste, crvene ili čak skoro crne.

Hibridi su najčešći u baštama, visoki i široki do 60 cm, sa sjajnim tamnozelenim listovima. Idealna je za zone otpornosti 4-9, dugovječna (preko 10 godina), laka za gajenje i savršena za sjenovite dijelove bašte, šumske ivice ili naturalizaciju – gdje se sama širi sjemenom i postepeno stvara prirodne grupe biljaka, kao da je oduvijek tu rasla.

Pažnja: Biljka je otrovna za ljude i životinje, pa nosite rukavice prilikom rada!

Popularne sorte božićne ruže ili kukurijeka u našim rasadnicima uglavnom su hibridi sa raznovrsnim cvjetovima.

Kod nas su dostupni bijeli kukurijek (Helleborus niger) sa čistim belim cvjetovima, zeleni kukurijek (Helleborus viridis) sa tamnozelenim cvjetovima, crveni kukurijek sa intenzivnim crvenim tonovima, te ružičasti hibridi poput Ballard Hybrids ili Dacaya sa velikim, voštanim ružičastim cvjetovima. Kombinujte različite boje da biste produžili period cvjetanja.

Helleborus niger beli kukurek božićna ruža

Izvor: Shutterstock

Razmnožavanje božićne ruže je jednostavno. Biljke se lako samosiju, pa možete brati sjeme rano ljeto ili pustiti da padne prirodno i kasnije presaditi sadnice. Drugi način je dijeljenje rizoma krajem zime ili ranom jesenom. Najlakše je, ipak, kupiti gotove sadnice u saksiji iz rasadnika.

Najbolje vrijeme za sadnju je od marta do avgusta. Božićna ruža voli punu ili djelimičnu sjenku, idealno ispod listopadnog drveća koje pruža zaštitu od jakog ljetnjeg sunca. Izbjegavajte mjesta sa jakim vjetrovima. Odlično uspijeva u šumskim baštama ili na ivicama.

Tlo treba da bude vlažno, glinovito i dobro drenirano, sa pH 7,0-8,0 (neutralno do blago alkalno). Dodajte kompost prilikom pripreme, ali ne đubrivo direktno pri sadnji.

Sadnja:

Pripremite zemlju – uklonite korov, obradite do 15 cm dubine i dodajte organski materijal. Napravite humak za bolju drenažu i vidljivost cvjetova. Posadite na istoj dubini kao u saksiji (kruna malo iznad zemlje da izbegnete truljenje). Razmak: 30-35 cm. Zalijte i utabajte tlo.

Njegovanje kukureka je minimalno – đubrenje nije obavezno, samo održavajte tlo bogatim organskim materijalom.

Helleborus viridis božićna ruža zeleni kukurek

Izvor: Shutterstock

Zalivanje: 2,5 cm vode nedjeljno za nove biljke; kasnije samo ako je suša.

2,5 cm vode nedjeljno za nove biljke; kasnije samo ako je suša. Malčiranje: Krajem jeseni za zadržavanje vlage i topline.

Krajem jeseni za zadržavanje vlage i topline. Orezivanje: Poslije cvjetanja uklonite uvele stabljike; krajem jeseni isjecite stare listove do zemlje (sprečava bolesti i štetočine).

Poslije cvjetanja uklonite uvele stabljike; krajem jeseni isjecite stare listove do zemlje (sprečava bolesti i štetočine). Korovi: Redovno uklanjajte.

Zimska njega je jednostavna – božićna ruža dobro podnosi hladnoću, ali malčirajte za zaštitu od suše i vjetra. U oštrim zimama orezujte stare listove.

Saveti za uspjeh: Sadite na vidljivim mjestima (kod ulaza ili prozora) da biste u potpunosti uživali u cvjetovima. Pazite samo kad radite s njom, nosite rukavice zbog toksičnosti. Ako biljka slabo raste, orezujte stare listove.

Uobičajene greške su previše sunca ljeti, loša drenaža, neuklanjanje korova ili neorezivanje starih listova.