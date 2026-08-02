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Mali stan od 31 kvadrata izgleda dvostruko veći: Trik sa 20 ogledala oduševio ljubitelje enterijera

Mali stan od 31 kvadrata izgleda dvostruko veći: Trik sa 20 ogledala oduševio ljubitelje enterijera

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Stan od svega 31 kvadratnog metra uređen je tako da djeluje prostrano i svijetlo. Ogledala, neutralne boje i pametno raspoređene zone čine ga pravim primjerom funkcionalnog dizajna.

Mali stan od 31 kvadrata: Ogledala i neutralne boje učinili ga većim i svjetlijim Izvor: Youtube / Davidignaz

Stan od 31 kvadratnog metra pokazuje kako mali prostor može izgledati prostrano.

Ogledala, svijetle boje i pažljivo odvojene zone stvaraju utisak većeg doma.

Posebnu pažnju privlači zid sastavljen od 20 ogledala.

Mali stan od svega 31 kvadratnog metra dokaz je da kvadratura nije presudna kada je riječ o udobnom i funkcionalnom domu. Zahvaljujući pažljivo osmišljenom rasporedu i nekoliko jednostavnih trikova, prostor djeluje znatno veći nego što zaista jeste.

U stanu nema klasičnih pregradnih zidova, osim onih koji odvajaju kupatilo. Umjesto toga, različite cjeline definisane su suptilnim detaljima. Između predsoblja i dnevnog boravka nalaze se autentične drvene grede, dok je prostor za spavanje izdvojen laganom zavjesom koja krevet zaklanja tokom noći, a pritom ne narušava osjećaj otvorenosti.

Ogledala kao glavni adut

Najveći utisak ostavljaju ogledala, koja imaju ključnu ulogu u vizuelnom povećanju prostora.

Već u predsoblju nalazi se veliko ogledalo koje reflektuje prirodnu svjetlost sa uskog prozora, dok se na zidu nasuprot ulaznim vratima nalazi čak 20 kvadratnih ogledala postavljenih jedno uz drugo, stvarajući efekat znatno većeg prostora.

I u kuhinji ogledala imaju važnu funkciju. Tri uska vertikalna ogledala u tankim crnim ramovima reflektuju svjetlost sa prozora i dodatno osvjetljavaju enterijer.

Izvor: Youtube / Davidignaz

Neutralne boje i pametni detalji

Dominiraju bijela boja i topli bež tonovi, zbog čega stan djeluje svijetlo i prozračno. Bijeli su zidovi, kuhinjski elementi i ormari, dok sivi i crni detalji unose kontrast.

Poseban šarm prostoru daju retro pločice u boji terakote, koje unose toplinu i razbijaju minimalistički izgled.

Kuhinja je dodatno istaknuta zanimljivim pultom od debelog stakla, koji vizuelno ne opterećuje prostor, a istovremeno diskretno odvaja radnu zonu od dnevnog boravka. Ispred njega smještena je udobna sofa u bež boji, koja se savršeno uklapa u ostatak enterijera.

U galeriji pogledajte kako izgleda ovaj funkcionalno uređen stan od 31 kvadratnog metra.

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Tagovi

uređenje doma savjeti inspiracija

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