Pet najgorih boja za zidove: Vizuelno smanjuju stan i daju zastarjeli izgled

Ako planirate prodaju stana, stručnjaci kažu da ove boje nikako nisu dobar izbor jer odbijaju potencijalne kupce.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Određene boje zidova mogu učiniti da dom izgleda manje, mračnije ili zastarjelo.

Agenti za nekretnine upozoravaju da jarke crvene, tamnozelene i određene nijanse braon i bež boje mogu negativno da utiču na prvi utisak.

Ako planirate prodaju, najsigurniji izbor su neutralne nijanse poput svetle bijele, toplih sivih tonova i svijetlog pijeska.

Boja zidova u domu nije samo pitanje ukusa. Stručnjaci kažu da ona može značajno da utiče na to kako će gosti ili potencijalni kupci doživjeti vaš dom.

Psiholozi već dugo ističu da boje utiču na raspoloženje, osjećaj prostora i prvi utisak, a agenti za nekretnine potvrđuju da pogrešan izbor može da oteža prodaju ili čak snizi vrednost nekretnine. Izdvojili su pet boja koje su se pokazale kao najlošiji izbor za zidove u domu:

Jarko crvena

Crvena je snažna i upečatljiva boja, ali na velikim površinama može biti previše intenzivna. Iako se povezuje sa strašću i energijom, kod mnogih izaziva osjećaj napetosti, pa čak i agresije ili opasnosti. Osim toga, tamnije nijanse crvene mogu učiniti da prostor izgleda manji i topliji nego što zaista jeste, što posebno nije poželjno u osunčanim prostorijama ili toplijim krajevima.

Tamnozelena i nijanse mahovine

Tamnozelene nijanse često asociraju na vlagu, buđ ili stare enterijere. Agenti za nekretnine kažu da kupci neretko podsvjesno povezuju ovakve zidove sa problemima u kući. Pored toga, tamna zelena upija svjetlost, pa male prostorije deluju zatvorenije i skučenije.

Braon zidovi

Iako su braon tonovi trenutno popularni u uređenju enterijera, oni nisu najbolji izbor kada je reč o zidovima. Ova boja stvara neprijatne tonove pod vještačkim osvetljenjem, zbog čega prostor djeluje manje privlačno.

Tamna bež boja

Bež je ponovo u modi, ali nisu sve nijanse jednako poželjne. Stručnjaci upozoravaju da tamna, žućkasta bež ostavlja zastareo utisak i čini prostor teškim i sumornim. Umjesto toga, preporučuju svetlije bež tonove sa neutralnim podtonovima.

Topla bijela sa podtonom u nijansi breskve

Topla bijela može djelovati prijatno, ali ako vuče na boju breskve ili narandžastu nijansu, posebno u kuhinji i kupatilu, prostor može da izgleda staromodno. Takve nijanse često se ne slažu sa belim kućnim aparatima, lavaboima, kadama i WC šoljama, pa enterijer djeluje neusklađeno.

Vidi opis Pet najgorih boja za zidove: Vizuelno smanjuju stan i daju zastarjeli izgled Boje kojim nikako ne treba da krečite zidove dnevne sobe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Koje boje su najbolji izbor?

Ako želite da vaš dom ostavi što bolji prvi utisak i uživo i na fotografijama, stručnjaci preporučuju neutralne nijanse koje odgovaraju većini stilova uređenja:

bela sa neutralnim podtonovima,

svijetlosiva sa toplim podtonovima,

svetla bež ili boja peska.

Ove boje čine prostor svetlijim, vizuelno većim, a ako prodajete nekretninu, ove nijanse omogućavaju potencijalnim kupcima da lakše zamisle kako bi dom izgledao sa njihovim nameštajem i dekoracijom.