Bijele čarape vam više nisu bijele: Većina ih pere pogrešno, evo kako da ih izbelite bez varikine

Evo rješenja za posivjelu tkaninu i tamne tragove na tabanima.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Bijele čarape najčešće posive zbog prljavštine sa podova, obuće, nepravilnog pranja i ostataka deterdženta koji se talože u vlaknima.

Postoje neagresiva rješenja koja mogu da vrate bjelinu čarapama bez hlornog izbjeljivača.

Redovno pranje posle svakog nošenja i pravilno sortiranje veša najbolji su način da bijele čarape dugo ostanu kao nove.

Bijele čarape su jedan od komada veša koji najbrže izgubi prvobitnu boju. Sivilo, fleke i tamni tragovi na tabanima nastaju zbog prljavih podova, unutrašnjosti obuće, nepravilnog pranja ili ostataka deterdženta koji se zadržavaju u tkanini.

Iako su mnogi proizvođači počeli da prave bijele čarape sa sivim donjim delom kako bi se manje primećivala prljavština, ljubitelji potpuno bijelih čarapa ne moraju da ih se odreknu, već mogu da im vrate prvobitni izgled uz nekoliko jednostavnih trikova.

Rezultat će zavisiti od materijala od kog su napravljene i toga koliko su fleke duboke, ali pravilno uklanjanje mrlja mnogo je lakše nego pokušaj da se potpuno zapuštene čarape ponovo izbijeli.

Zašto bijele čarape postanu sive?

Najčešći razlozi su:

nošenje čarapa bez obuće po prljavim podovima

prljavi ulošci u patikama i cipelama

nošenje istih čarapa više puta prije pranja

mješanje belog veša sa obojenim stvarima

pranje čarapa okrenutih naopako

korišćenje pogrešne temperature vode

previše deterdženta ili omekšivača

nekvalitetan deterdžent koji ne uklanja dobro fleke

prečesta upotreba hlornog izbeljivača

Žena namešta čarape

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Važno pre nego što počnete

Važno je da provjerite od kojeg materijala su čarape napravljene. Pamučne čarape mogu da podnesu topliju vodu i jača sredstva za izbjeljivanje, dok sintetički materijali poput najlona i poliestera zahtevaju nježniji tretman. Najbolje rezultate ćete dobiti ako bijele čarape perete odvojeno od obojenog veša. Kod jako zaprljanih čarapa, prethodno potapanje može da napravi veliku razliku.

Pet načina da belim čarapama vratite boju

1. Soda bikarbona za uklanjanje sivila

Soda bikarbona pomaže u uklanjanju naslaga prljavštine i neprijatnih mirisa.

Kako se koristi:

Napunite posudu toplom vodom.

Dodajte jednu šolju sode bikarbone na oko četiri litre vode.

Ubacite čarape i ostavite ih da stoje najmanje osam sati ili preko noći.

Nakon toga ih operite u mašini toplom vodom i kvalitetnim deterdžentom.

Izvor: Shutterstock

2. Sirće za uklanjanje naslaga deterdženta

Bijelo alkoholno sirće sadrži sirćetnu kiselinu koja može da pomogne u uklanjanju ostataka deterdženta i omekšivača koji čine tkaninu sivom.

Postupak: U četiri litre tople vode dodajte pola šolje sirćeta i dvije kašike deterdženta. Potopite čarape na najmanje četiri sata ili preko noći, pa ih operite kao i obično. Možete dodati i jednu šolju belog sirćeta u pregradu za omekšivač tokom pranja bijelog veša - pomoći će da se uklone ostaci sredstava za pranje.

3. Izbjeljivač na bazi kiseonika

Za razliku od hlornog izbjeljivača, sredstva na bazi kiseonika su blaža i mogu se koristiti za različite vrste tkanina.

U toplu vodu dodajte četvrtinu šolje praškastog izbeljivača na bazi kiseonika. Potopite čarape na osam sati ili preko noći pa ih operite u mašini. Ovo sredstvo pomaže da se uklone fleke i naslage koje tkaninu čine bezličnom.

4. Limun, so i sunce

Stari trik naših baka i dalje može da pomogne. Limunov sok sadrži prirodnu kiselinu koja razgrađuje fleke, so djeluje kao blagi abraziv, a sunčevi zraci dodatno posvetljuju tkaninu. Pomešajte limunov sok i malo soli, nanesite na fleke i ostavite čarape na suncu prije pranja.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

5. Pasta od sode bikarbone i deterdženta za tvrdokorne fleke

Ako su poslije potapanja ostali tamni tragovi na tabanima pomešajte nekoliko kapi deterdženta za sudove i sodu bikarbonu, pa nanesite smjesu na fleke. Nežno istrljajte starom četkicom za zube i ostavite da djeluje 10 minuta, pa operite. Kod sintetičkih čarapa budite pažljiviji kako ne biste oštetili vlakna.

Zašto varikina često napravi još veći problem?

Iako se hlorni izbjeljivač tradicionalno koristi za bijeljenje veša, prečesta upotreba može da izazove žutilo. Posebno može da ošteti sintetička vlakna poput poliestera i najlona, zbog čega čarape vremenom dobijaju još lošiju boju.

Kako da bijele čarape ostanu bijele duže?