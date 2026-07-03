Zašto crna odjeća brzo blijedi tokom ljeta? Zbog ovoga i novi komadi izgledaju iznošeno

Mnogi primijete da omiljene crne majice, haljine ili pantalone već poslije nekoliko pranja tokom ljeta izgube intenzivnu boju i djeluju staro i iznošeno.

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Razlog nije nužno loš kvalitet tkanine, već češće pranje, više temperature i previše deterdženta koje mogu znatno da ubrzaju proces izbjeljivanja crne boje.

Međutim, jedan jednostavan sastojak iz kuhinje može da pomogne da tamna garderoba duže izgleda kao nova.

Kako koristiti bijelo sirće za očuvanje crne boje odjeće?

Dodajte pola šolje (oko 120 ml) bijelog alkoholnog sirćeta u pregradu za omekšivač prije uključivanja mašine. Sirće može pomoći da vlakna ostanu zatvorenija, ukloni naslage deterdženta i kamenca, pa tamna odjeća djeluje svježije, a boja intenzivnije. Nakon sušenja, miris sirćeta potpuno nestane.

Zašto crna odjeća ljeti brže blijedi?

Tokom ljeta garderobu peremo znatno češće zbog vrućine i znojenja. Svako pranje postepeno uklanja dio boje iz vlakana, a više temperature dodatno ubrzavaju taj proces. Zato se preporučuje pranje na nižim temperaturama i kraćim programima kada odjeća nije mnogo zaprljana.

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Direktno ljetnje sunce jedan je od glavnih razloga zbog kojih tamna odjeća gubi intenzitet boje. Zato je najbolje sušiti crnu garderobu u hladu ili u dobro provjetrenoj prostoriji. Ako se suši na žici ili sušilici, okrenite je naopako kako bi spoljašnja strana bila manje izložena svjetlosti.

Pravilno pranje crne garderobe

Da biste što duže sačuvali boju, pridržavajte se nekoliko jednostavnih pravila:

Koristite sirće u pregradi za omekšivač.

Koristite manju količinu deterdženta nego što je preporučeno za uobičajeno pranje.

Perite na 30 stepeni ili niže.

Crnu odjeću uvijek okrenite naopako prije stavljanja u mašinu.

veš mašina

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So kao pomoć kod nove garderobe

Ako nemate sirće, kod prvog pranja nove crne odjeće možete dodati jednu kašiku kuhinjske soli direktno u bubanj. Ovaj stari trik može pomoći da se boja bolje zadrži u tkanini tokom prvih pranja.

Najčešća greška

Mnogi vjeruju da će veća količina deterdženta bolje oprati veš, ali višak se često ne ispere u potpunosti. Na tkanini ostaje tanak sloj koji tamnoj odjeći daje sivkast izgled. Manja količina deterdženta, uz povremeno dodavanje bijelog sirćeta, može pomoći da crna garderoba duže izgleda svježe i zadrži svoju boju.

(Lepa i srećna/Mondo)