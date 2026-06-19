Gotovo polovina etiketa na odjeći je lažna: Evo kako da prepoznate da li vas varaju sa opisom materijala

Prema nedavnom evropskom istraživanju, gotovo polovina etiketa na odjeći sadrži netačne podatke o sastavu materijala.

Izvor: CalypsoArt/Shutterstock

Kada kupujete odjeću, možda vas najčešće privlači cijena komada koji vas interesuje, pa tek onda sastav. Ipak, svako očekuje da roba i usluge za koje dajete novac poseduju određeni kvalitet i ispravnost. Iz tog razloga je važno da se sastav odjeće obilježava pravilno.

Istraživanje koje je uključivalo sistematski nadzor, sproveden u osam država članica EU, tvrdi kako četiri od deset odevnih predmeta koji su se našli na tržištu Evrope imaju netačne deklaracije o sastavu materijala, prenosi ET BrandEquity.

Kako proizvođači varaju potrošače?

Prema navedenom istraživanju, najčešći način na koji proizvođači pokušavaju da prevare svoje kupce jeste da na proizvodu ispravno deklarišu vlakna koja su korišćena u sastavu, ali su navedena u pogrešnim procentima. Ovo je nešto što, nažalost, kupci u najvećem broju slučajeva ne mogu sami da provjere.

Čest način zavaravanja potrošača je i kada odjeća koju kupujete sadrži druga, uglavnom jeftinija vlakna. To se dešava sa, na primjer, različitim vrstama vune i kože. Za izradu se koristi najjeftinija vrsta određenog materijala, što se ne deklariše, pa može da se naplati po punoj cijeni najkvalitetnije sorte.

Dešava se i da je, ponekad, sastav odjeće potpuno pogrešno naveden. Ovo možete nešto lakše da prepoznate. Pokušajte sljedeći put da pod rukom osjetite sastav bluze koju kupujete. U robu koja je najčešće pogrešno označena, spadaju:

šalovi,

gornji odevni predmeti,

odjeća za spavanje,

sportska odjeća,

odjeća za bebe.

Kako da se zaštitite od prevare?

Budite prezni prilikom kupovine odjeće po izuzetno niskim cijenama ili kada su ponude previše dobre da bi bile stvarne. Prednost bi trebalo da date proizvodima čije etikete jasno sadrže podatke o proizvođaču, poput naziva, adrese ili internet stranice. Ukoliko je moguće, izbjegavajte kupovinu preko internet stranica koje niste provjerili.

Odjeća, na kojoj stoji da je mješavina prirodnih i vještačkih vlakana, ima najvišu šansu da bude nepravilno deklarisana. Stoga, budite oprezni sljedeći put kad budete vidjeli pamuk-polijester kombinacije. Opipajte materijal da biste videli li je materijal zaista mešan. Osim toga, proverite da li je odnos cene i kvaliteta srazmjeran.

Različite vrste tkanine možete da prepoznate opipavanjem njene teksture i posmatranjem kako "pada" pod određenim uglovima. Možete da probate da je blago zgužvate ili da pospete kap vode.

Različiti materijali imaju i različite osobine zbog kojih lakše možete da ih prepoznate.

Pamuk je prozračan, strukturiran, izdržljiv i poseduje visoku apsorpciju vlage. Lan je prirodna, jaka, izdržljiva i prozračna tkanina. Svilene tkanine su prozračne i upijaju vlagu, stoga se uglavnom koriste u donjem vešu, kao i u košuljama, haljinama, suknjama i šalovima.

Poliester je, sa druge strane, jedno od najčešćih sintetičkih vlakana zahvaljujući svojoj strukturi. Međutim, njegova prozračnost je generalno niža nego kod prirodnih vlakana. Iz tog razloga, poliester se često meša sa pamukom ili viskozom, posebno u odjeći gdje se očekuje izdržljivost, kao što su vrste tkanina za pantalone.

Viskoza, vlakno na bazi regenerisane celuloze, poželjnija je za haljine, suknje i bluze zbog svoje mekoće i fluidnog padanja, slično pamuku i svili.

(MONDO)