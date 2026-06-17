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Savršen model pantalona postoji: Sakriva višak na stomaku, stoji baš svakoj ženi

Savršen model pantalona postoji: Sakriva višak na stomaku, stoji baš svakoj ženi

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Plise se vratio u modu, i to u najljepšem sjaju.

Hit model sezone koji pravi čuda za figuru: Plisirane pantalone koje sužavaju struk Izvor: Shutterstock
  • Ako vam je potreban odjevni komad koji može vizuelno potpuno da promijeni izgled vaše figure, hit model pantalona je pravo rješenje za vas.
  • Odlično se uklapaju u svim prilikama i u svaki stil odijevanja.

Ako tražite pantalone koje vizuelno sužavaju struk, izdužuju siluetu i prikladne su u svakoj prilici, plisirani modeli širokih nogavica trenutno su jedan od najpoželjnijih komada sezone.

U fokusu su opuštenije siluete, laskaviji krojevi i komadi koji se lako prilagođavaju kako svakodnevnim obavezama, tako i večernjim izlascima, piše Naj žena. Poseban primjer su plisirane pantalone širokih nogavica koje su osvojile žene zahvaljujući efektu „peglanja“ struka.

Radi se o pantalonama sa srednje visokim strukom koji ne steže, plisiranim detaljima spreda koji oblikuju figuru i širokim nogavicama koje lijepo padaju. Silueta izgleda izduženo i skladno, a struk je vizuelno naglašen, bez kompromisa po pitanju udobnosti.

Ključni detalj koji čini razliku je plise. Ovaj klasični element vratio se u velikom stilu i, kada je pravilno postavljen, bukvalno čini čuda - prati liniju tijela, daje eleganciju i svaku odevnu kombinaciju podiže na viši nivo.

Posebna prednost ovog modela leži u njegovoj svestranosti. Jednako dobro funkcioniše uz sako i košulju za kancelariju, kao i uz top ili bluzu za večernje izlaske.

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Tagovi

pantalone moda odjeća

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