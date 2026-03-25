Ove 3 boje pantalona više se ne nose: Moda ide u potpuno drugom pravcu, evo čime da ih zamijenite

Vrijeme je da osvježite garderober. Neke boje pantalona polako izlaze iz trendova za proljeće/ljeto 2026, dok njihove zamjene donose svježiji i moderniji izgled. Ako želite funkcionalnu i aktuelnu garderobu, ovo su promjene koje treba da znate.
Boje koje izlaze iz mode i čime ih menjamo
1. Ljubičasta prelazi u nežno roze
Ljubičasta se i dalje zadržava u modnim kombinacijama, ali sve manje u pantalonama. Posebno gubi na značaju u statement krojevima.
Zamjena: nježno roze i pastelne nijanse
One su lakše za kombinovanje, daju sofisticiran i romantičan izgled i bolje prate aktuelne trendove.
2. Tamno siva prelazi u žutu
Tamno siva ostaje neutralna, ali u ovoj sezoni gubi primat u odnosu na svjetlije i življe tonove.
Zamena: žuta (od pastelnih do intenzivnih nijansi)
Žuta donosi energiju i kontrast i lako podiže jednostavne kombinacije, piše Vogue.mx.
3. Tirkizno plava prelazi u zelenu
Tirkizno plava izlazi iz fokusa, posebno u elegantnijim i poslovnim kombinacijama.
Zamjena: zelena (maslinasta, pastelna, intenzivna)
Zelena dominira novim trendovima i dolazi u više varijacija koje se lako prilagođavaju različitim stilovima.
Krojevi koji se nose
Pored boja, u trendu su različiti krojevi:
- skinny modeli
- slim krojevi
- balon pantalone
- baggy modeli
- ravni krojevi
Sezona donosi raznovrsnost, pa se lako mogu prilagoditi različitim stilovima i prilikama.