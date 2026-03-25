Ove 3 boje pantalona više se ne nose: Moda ide u potpuno drugom pravcu, evo čime da ih zamijenite

Saznajte koje boje pantalona izlaze iz mode za proljeće/ljeto 2026 i koje ih zamjenjuju. Najnoviji modni trendovi i praktični savjeti za garderober.

Neke boje pantalona polako izlaze iz mode, dok ih zamjenjuju svetlije i življe nijanse.

Ljubičasta, tamno siva i tirkizna ustupaju mesto roze, žutoj i zelenoj.

Trendovi za proleće/ljeto 2026 donose veću raznovrsnost krojeva i boja.

Vrijeme je da osvježite garderober. Neke boje pantalona polako izlaze iz trendova za proljeće/ljeto 2026, dok njihove zamjene donose svježiji i moderniji izgled. Ako želite funkcionalnu i aktuelnu garderobu, ovo su promjene koje treba da znate.

Boje koje izlaze iz mode i čime ih menjamo

1. Ljubičasta prelazi u nežno roze

Ljubičasta se i dalje zadržava u modnim kombinacijama, ali sve manje u pantalonama. Posebno gubi na značaju u statement krojevima.

Zamjena: nježno roze i pastelne nijanse

One su lakše za kombinovanje, daju sofisticiran i romantičan izgled i bolje prate aktuelne trendove.

2. Tamno siva prelazi u žutu

Tamno siva ostaje neutralna, ali u ovoj sezoni gubi primat u odnosu na svjetlije i življe tonove.

Zamena: žuta (od pastelnih do intenzivnih nijansi)

Žuta donosi energiju i kontrast i lako podiže jednostavne kombinacije, piše Vogue.mx.

3. Tirkizno plava prelazi u zelenu

Tirkizno plava izlazi iz fokusa, posebno u elegantnijim i poslovnim kombinacijama.

Zamjena: zelena (maslinasta, pastelna, intenzivna)

Zelena dominira novim trendovima i dolazi u više varijacija koje se lako prilagođavaju različitim stilovima.

Krojevi koji se nose

Pored boja, u trendu su različiti krojevi:

skinny modeli

slim krojevi

balon pantalone

baggy modeli

ravni krojevi

Sezona donosi raznovrsnost, pa se lako mogu prilagoditi različitim stilovima i prilikama.