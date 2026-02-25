Zašto trougao na dukserici nije samo ukras: Šta simbol znači i čemu služi

Mnogi su primjećivali sićušni trougao ili sličan geometrijski simbol na svojim duksericama, majicama ili drugim komadima garderobe, ali malo ko zna šta zapravo predstavlja i zašto ga dizajneri koriste.

Izvor: TatianaKim/Shutterstock/TikTok/alextwma

Umjesto da bude samo ukras, taj simbol često ima praktičnu ili simboličku funkciju, i može mnogo da kaže o veličini, brendu ili stilu samog komada.

Kod za veličinu ili modni detalj?

Na nekim komadima odjeće, naročito kod većih brendova, trougao ili drugi simboli mogu biti dio sistema označavanja veličina. Na primjer, na etiketi se ponekad koriste trouglasti, kružni ili kvadratni oblici koji imaju značenje prilikom odabira odgovarajuće veličine ili karakteristika garderobe.

Međutim, vrlo često se trougao pojavljuje i kao vizuelni detalj brenda, odnosno stilizovani logo ili dekorativni motiv. Geometrijski oblici poput trouglova mogu predstavljati stabilnost, ravnotežu ili modernu estetiku, zato se koriste kao minimalistički znak na odjeći koji odmah upada u oko.

Izvor: guillefdez_9/Shutterstock

Simbolika kroz stil i estetiku

U svijetu mode, trougao se često pojavljuje u logotipima ili dizajnu zato što intuitivno vizualno predstavlja snagu, progres i ravnotežu. Brendovi koji žele da komuniciraju pouzdanost, inovativnost ili harmoničan stil često se opredjeljuju za geometrijske simbole u svojim kolekcijama.

Neki vrhunski modni brendovi, kao što je Prada, koriste trokutastu formu u svom logou kao simbol luksuza i kvaliteta, pa je taj oblik na garderobi više od jednostavnog ukrasa, on je dio identiteta i estetike.

Da li ima i praktičnu funkciju?

U rijetkim slučajevima, takvi detalji su ostaci tradicionalne konstrukcije odjeće, na primjer, ranije se u sportskim dukserima uvodio V-umetak koji je olakšavao stavljanje i skidanje garderobe, sprečavao da okovratnik izgubi oblik i dodatno upijao znoj. Danas se takvi elementi uglavnom ostavljaju kao heritage detalj dizajna, bez stvarne funkcionalne uloge.

U svakom slučaju, sljedeći put kada primetite sitni trougao na dukserici ili majici ne shvatajte ga samo kao dekor, on može biti modni potpis brenda, znak fora ili mali simbol sa značenjem više nego što izgleda.



