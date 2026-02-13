Hulahopke u ovoj boji su hit za proljeće 2026: Trend koji izdužuje figuru i podiže svaku modnu kombinaciju

Sive hulahopke su vodeći modni trend za proljeće 2026 – otkrijte zašto su postale stilski favorit, kako ih nositi i kako vizuelno izdužuju siluetu.

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Sive hulahopke postaju vodeći modni trend za proljeće 2026, donoseći diskretnu eleganciju i svestranost.

Ovaj komad više nije samo praktičan dodatak već snažan modni akcenat koji oblikuje siluetu i stil.

Lako se kombinuju uz različite outfite — od svakodnevnih do upečatljivih modnih izdanja.

Trend neobičnih hulahopki i onih u bojama vratio se pre nekoliko godina i od tada ne silazi sa modne scene. Nakon upečatljivih crvenih i bordo nijansi, pa nežnih ledenih tonova koji su obeležili sezonu 2024/2025, fokus se sada pomjera ka sivoj boji. Proljeće 2026. dočekujemo u znaku diskretne elegancije i svestranih kombinacija.

Kako su hulahopke postale modni stav

Stil Bjanke Sensori pokazao je da hulahopke mogu biti mnogo više od praktičnog komada. Kroz igru tekstura, boja i dezena, one su postale snažan način ličnog izražavanja i samostalni modni akcenat. Danas ih nose modeli na pistama, trendseterke na ulicama, ali i zvijezde na crvenim tepisima, uglavnom uz čizme, ali i uz otvorenu obuću.

Zašto baš siva boja

Sive hulahopke možda djeluju nenametljivo u poređenju sa jarkim nijansama, ali upravo u tome leži njihova snaga. One se lako uklapaju uz bazne kombinacije, ali jednako dobro funkcionišu i uz svijetle ili upečatljive autfite. Siva boja ublažava kontraste, povezuje različite elemente i celom izgledu daje sofisticiranu dubinu.

Sive hulahopke

Izvor: Alex Tihonovs/Shutterstock

Inspiracija sa modnih pista

Na revijama Džejsona Vua i Tori Burč, u kolekciji jesen/zima, sive poluprozirne hulahopke viđene su u kombinacijama ton na ton sa haljinama i suknjama, čime se postizao efekat izdužene i skladne siluete. Ovakav pristup pokazuje koliko ovaj aksesoar može biti moćan alat u stilizovanju.

Tanke ili debele, izbor zavisi od stila

Ne treba se ograničiti samo na tanke modele. Guste, pletene hulahopke od vune ili sa flis postavom idealne su za hladnije dane i savršeno se uklapaju uz kratke suknje i haljine. Osim što griju, one dodaju teksturu, vizuelni interes i dozu udobnosti svakom stajlingu.

Kako ih nositi u svakodnevnim kombinacijama

Možete početi jednostavno, uz omiljenu haljinu i čizme u neutralnim tonovima. Ako ste raspoloženi za modni iskorak, sive hulahopke lako mogu postati glavni akcenat kombinacije, posebno ako ih uskladite sa upadljivom obućom ili kaputom. U svakom slučaju, ovaj modni dodatak zaslužuje da mu date novu šansu i važno mjesto u garderobi, piše Žena.