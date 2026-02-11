Modni "stejtment" Paola Zampolija: Šta nam je poručio crvenim odijelom (Foto)

Ako ste, srolujući danas, naletjeli na sliku predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i američkog političara Paola Zampolija i ostali blago šokirani bojom Zampolijevog odijela – znajte da je on to i htio.

Izvor: X/Milorad Dodik

Jarko crveni sako sa zlatnim dugmadima, još crvenija kravata na bijeloj košulji – to nije samo neobičan izbor odijela, to je jasna izjava.

Na fotografiji sa sastanka s Dodikom, Zampoli nije samo gost u kadru – on je vizuelna izjava.

Dok predsjednik Republike Srpske stoji u očekivanom, diplomatskom tamnom odijelu, Zampoli se pojavljuje u upečatljivom crvenom sakou, gotovo teatralnom, koji je vjerovatno pažljivo odabran za trenutak pred kamerama, a ne samo za sastanak iza zatvorenih vrata.

Zampoli je Dodika posjetio u okviru razgovora o mogućim investicionim i međunarodnim inicijativama, a susret je predstavljen kao dio šireg pokušaja povezivanja Republike Srpske sa poslovnim krugovima i kontaktima u inostranstvu.

U političkoj ikonografiji, crvena boja rijetko je neutralna. Ona signalizira moć, samopouzdanje, ambiciju i potrebu da se dominira prostorom. Zampolijev izbor odjeće djeluje kao poruka da ne želi da se uklopi u protokol, već da se izdvoji – da bude primijećen, zapamćen i interpretiran.

Dvoredno kopčanje i zlatni detalji, iako djeluju izuzetno “seljački”, pojačavaju utisaknamjernog elitizma. To nije stil klasičnog diplomate, već estetika biznis-šoumena, čovjeka koji politiku razumije kao scenu, a javni nastup kao dio strategije. U takvom kontekstu, crveno odijelo postaje simbol ličnog brenda: "Ja nisam sporedni lik – ja sam predstava".

U susretu sa političkim liderom poput Dodika, koji njeguje konzervativni državnički imidž, Zampolijev vizuelni kontrast djeluje namjerno.

Paolo Zampoli je italijansko-američki biznismen i diplomata, poznat po vezama u međunarodnim političkim i poslovnim krugovima. U javnosti se često spominje kao osoba povezana sa američkim političkim strukturama i kao akter u različitim investicionim i diplomatskim inicijativama na relaciji SAD - Evropa.