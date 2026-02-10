Konaković objavio dokumente o Dodikovom lobiranju: "Četiri miliona dolara za secesiju i odlazak Šmita"

Konaković pokazao ugovor Dodika sa kanadskom konsultantskom kućom vrijedan 4 miliona dolara.

Izvor: Bernard Milošević/SRNA

Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas je održao pres konferenciju povodom aktuelne političke situacije u BiH.

Konaković je poručio da će u potpunosti predstaviti dokument za koji tvrdi da je potpuno javno dostupan. Riječ je o ugovoru koji je potpisan s konsultantskom kućom ‘Dickens & Madson’ iz Kanade.

Prema njegovim riječima, ugovor vrijedan četiri miliona dolara uključuje jasno definisane ciljeve koje je Dodik, zajedno sa svojim saradnicima, nastojao ostvariti, kao i aktivnosti koje, kako tvrdi Konaković, predstavljaju krivična djela.

Prema dokumentima, tvrdi Konaković, krajnji ciljevi bili su "secesija Republike Srpske", "sprečavanje održavanja izbora u RS" te "zatvaranje Ureda visokog predstavnika i uklanjanje Kristijana Šmita".

"Jedan od formalizovanih ciljeva bio je da se ne održe izbori u Republici Srpskoj, jer je Dodik znao i plašio se izbornog rezultata, zbog čega je morao uložiti dodatne napore da zadrži poziciju predsjednika RS", rekao je Konaković

Dodao je da je, prema ugovoru, već isplaćeno tri miliona dolara, dok je planirana dodatna uplata od još milion dolara.

Konaković je posebno naglasio da je jedan od ciljeva Dodika u ovom lobističkom aranžmanu sastati se s princom Saudijske Arabije Mohamedom bin Salmanom, kao i sa liderima Ujedinjenih Arapskih Emirata.

„To je ono što govorimo mjesecima, zašto su kontakti s njima važni, jer vode direktno do američke administracije", dodao je Konaković.