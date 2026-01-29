logo
Konaković uputio protestno pismo Izraelu zbog posjete Dodika i Trišić Babić, Cvijanovićeva odgovorila

Konaković uputio protestno pismo Izraelu zbog posjete Dodika i Trišić Babić, Cvijanovićeva odgovorila

Autor Nikolina Damjanić
Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine danas je uputilo pismo ambasadorici Izraela, izražavajući duboko nezadovoljstvo načinom na koji je organizovana posjeta lidera SNSD-a Milorada Dodika i vršioca dužnosti predsjednice RS Ane Trišić Babić Izraelu.

G_hROrPWwAAcPad.jpg Izvor: Željka Cvijanović/X

U pismu, koje potpisuje ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković, Ministarstvo ističe da tokom posjete nije bila istaknuta zastava Bosne i Hercegovine, već simboli koji ne predstavljaju državu BiH, što se ocjenjuje kao kršenje diplomatske prakse, protokola i principa ravnopravnosti država utvrđenih Poveljaom UN i Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.

Dalje, u pismu se izražava zabrinutost zbog sastanaka predstavnika Izraela sa osobama koje se "identifikuju kao četnici, paravojna organizacija koja je tokom Drugog svjetskog rata stajala na strani organizatora Holokausta", a čija ideologija, kako navodi Ministarstvo, i danas opstaje. Posebno je istaknut značaj obilježavanja Holokausta i Dana sjećanja na žrtve genocida.

Ministarstvo podsjeća i na Yad Vashem, izraelski službeni memorijalni centar posvećen Holokaustu, te ističe da Dodik i Trišić-Babić svojim postupcima promovišu istorijski revizionizam i ideologiju nespojivu s međunarodnim pravom i univerzalnim principom „Nikada više“. Na kraju, MVP BiH naglašava da se bilateralna komunikacija u budućnosti mora voditi na osnovama ustavnog poretka, suvereniteta i međunarodnog statusa BiH.

Cvijanovićeva: Konaković urušava kredibilitet Ministarstva i vodi “osvetničku politiku”

Na pismo Ministarstva inostranih poslova BiH reagovala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je istakla da je Konaković, kao ministar inostranih poslova, dodatno urušio kredibilitet Ministarstva i pretvorio spoljnu politiku BiH u, kako je rekla, „osvetničku politiku protiv Milorada Dodika, Republike Srpske i svakog Srbina koji se suprotstavlja velikobošnjačkoj politici“.

Cvijanovićeva je ocijenila da su pisma i protestne note koje šalje Konaković „najobičniji pamfleti“ i naglasila da ministar nema pravo da drži pridike Izraelu ni bilo kojoj drugoj državi, jer, prema njenim riječima, nije u stanju ni da se ponaša u okviru ustava vlastite zemlje.

„On je praktično nastojao blokirati svaku moju spoljnopolitičku aktivnost, pa čak i zaustavljati službenu korespondenciju, diskriminišući me u odnosu na bošnjačkog člana Predsjedništva. To je godinama radila bošnjačka administracija u svim institucijama na nivou BiH. Ali, tim manipulacijama i uzurpacijama je došao kraj“, poručila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da su, po Konakoviću, problem sve države koje ne slijede njegov narativ, te da su kvalifikacije koje on daje na račun Dodika i Trišić-Babić „nebuloze i rezultat frustracije usljed propalog plana sarajevskih političara i međunarodnih sudija“.

Cvijanovićeva je zaključila da je za stanje u BiH kriv Konaković i mreža bošnjačkih ambasadora, dok Republika Srpska i njeni predstavnici nemaju nikakve veze s tim. Takođe je istakla da Konaković nesvjesno favorizuje opoziciju u RS-u, stvarajući joj, kako kaže, „samo medvjeđu uslugu“.

