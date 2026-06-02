Tramp predložio novog ambasadora SAD-a u BiH: Penzionisani general Ronald Džonson čeka potvrdu Senata

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa zvanično je nominovala penzionisanog brigadnog generala Ronalda Džonsona (Ronald Johnson) za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Zvanična nominacija Džonsona već je upućena američkom Senatu na potvrđivanje, zajedno sa prijedlozima kandidata za diplomatske predstavnike u drugim državama, a informacija je javno objavljena na zvaničnoj veb-stranici Bijele kuće.

Ko je Ronald Džonson?

Ronald Džonson iza sebe ima bogatu i burnu višedecenijsku vojnu, ali i međunarodnu karijeru. Rođen je u saveznoj državi Masačusets. Diplomirao je menadžment na "Franklin Pircs" koledžu u Nju Hempširu, dok je vojno obrazovanje sticao na nekoliko prestižnih američkih vojnih institucija.

Svoju karijeru u elitnim američkim marincima započeo je davne 1980. godine kao komandir voda i čete u sastavu 1. bataljona 2. marinaca. Tokom aktivne službe obavljao je niz operativnih i komandnih dužnosti širom svijeta.

Kao oficir i komandant, Džonson je stekao ogromno iskustvo na različitim meridijanima, često u veoma složenim političkim i bezbjednosnim okolnostima:

Kuba: Obavljao je dužnost komandira jedinice za kopnenu odbranu u strateški važnoj američkoj bazi Gvantanamo.

Bliski istok: Služio je kao vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju.

Zalivski rat: Aktivno je učestvovao u operacijama „Pustinjski štit“ i „Pustinjska oluja“.

Centralna Azija: Radio je kao savjetnik Centralnoazijskog mirovnog bataljona za osjetljiva pitanja bezbjednosti ovog regiona.

Irak i Liban: Komandovao je 3. bataljonom 6. marinaca i 24. marinskom ekspedicionom jedinicom tokom operacije „Iračka sloboda“, a bio je direktno uključen i u složenu operaciju evakuacije američkih državljana iz Bejruta.

Karijera i vojna odlikovanja

Džonson se zvanično penzionisao iz vojne službe 2010. godine, nakon čega je uspješno zakoračio u poslovne vode. Osnovao je privatnu konsultantsku kompaniju Mares Associates LLC, koja blisko sarađuje sa partnerskim državama na Bliskom istoku, u Evropi, Africi i Južnoj Americi. Pored toga, bio je uključen u rad menadžmenta kompanije Brite-Strike Technologies, koja je specijalizovana za proizvodnju visokotehnološke taktičke opreme i rasvjete.

Za izuzetan doprinos, pokazanu hrabrost i komandovanje tokom svoje dugogodišnje karijere, general Džonson je odlikovan brojnim najvišim američkim vojnim priznanjima, među kojima se posebno izdvajaju Orden za zasluge, Bronzana zvijezda i "Combat Action Ribbon".

Nakon što njegovu nominaciju potvrdi Senat SAD-a, Džonson će na poziciji ambasadora u Sarajevu naslijediti dosadašnjeg diplomatskog predstavnika Vašingtona.

