logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Američka ambasada u Sarajevu privremeno prekida redovne aktivnosti

Američka ambasada u Sarajevu privremeno prekida redovne aktivnosti

Autor Nikolina Damjanić
0

Američka ambasada u Sarajevu obavijestila je građane BiH da privremeno prekida redovne aktivnosti zbog zatvaranja američke savezne vlade, nakon što republikanci i demokrate u Vašingtonu nisu postigli dogovor o javnim finansijama za naredni period.

Američka ambasada u Sarajevu privremeno prekida rad Izvor: Shutterstock

Izuzetak su samo hitna upozorenja koja se tiču bezbjednosti i sigurnosti.

Termini za izdavanje pasoša i viza i dalje važe i biće realizovani koliko okolnosti dopuštaju, pa građani koji planiraju putovanja ili apliciranje za vizu mogu i dalje koristiti svoje termine.

Ambasada apeluje da se prate eventualna hitna obavještenja, ali trenutni prekid ne utiče na bezbjednost ili hitne situacije u BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ambasada SAD Sarajevo prekid

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ