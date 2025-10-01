Američka ambasada u Sarajevu privremeno prekida redovne aktivnosti

Američka ambasada u Sarajevu obavijestila je građane BiH da privremeno prekida redovne aktivnosti zbog zatvaranja američke savezne vlade, nakon što republikanci i demokrate u Vašingtonu nisu postigli dogovor o javnim finansijama za naredni period.

Izvor: Shutterstock

Izuzetak su samo hitna upozorenja koja se tiču bezbjednosti i sigurnosti.

Termini za izdavanje pasoša i viza i dalje važe i biće realizovani koliko okolnosti dopuštaju, pa građani koji planiraju putovanja ili apliciranje za vizu mogu i dalje koristiti svoje termine.

Due to the lapse in appropriations, this X account will not be updated regularly until full operations resume, with the exception of urgent safety and security information.



At this time, scheduled passport and visa services in the United States and at U.S. Embassies and…pic.twitter.com/b99yBW5Dfo — US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ)October 1, 2025

Ambasada apeluje da se prate eventualna hitna obavještenja, ali trenutni prekid ne utiče na bezbjednost ili hitne situacije u BiH.