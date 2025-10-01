Američka ambasada u Sarajevu privremeno prekida redovne aktivnosti

Američka ambasada u Sarajevu obavijestila je građane BiH da privremeno prekida redovne aktivnosti zbog zatvaranja američke savezne vlade, nakon što republikanci i demokrate u Vašingtonu nisu postigli dogovor o javnim finansijama za naredni period.
Izuzetak su samo hitna upozorenja koja se tiču bezbjednosti i sigurnosti.
Termini za izdavanje pasoša i viza i dalje važe i biće realizovani koliko okolnosti dopuštaju, pa građani koji planiraju putovanja ili apliciranje za vizu mogu i dalje koristiti svoje termine.
Due to the lapse in appropriations, this X account will not be updated regularly until full operations resume, with the exception of urgent safety and security information.— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ)October 1, 2025
At this time, scheduled passport and visa services in the United States and at U.S. Embassies and…pic.twitter.com/b99yBW5Dfo
Ambasada apeluje da se prate eventualna hitna obavještenja, ali trenutni prekid ne utiče na bezbjednost ili hitne situacije u BiH.