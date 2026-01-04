logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iz "Autoputeva" tvrde da su sve dionice prohodne: "Ekipe su na terenu" (FOTO)

Iz "Autoputeva" tvrde da su sve dionice prohodne: "Ekipe su na terenu" (FOTO)

Autor Dragana Božić
0

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj su prohodne i saobraćaj se odvija bez zastoja i ograničenja, saopšteno je iz preduzeća "Autoputevi Srpske".

Autoputevi u RS prohodni Izvor: Autoputevi RS

Ekipe zimske službe preduzeća "Kozaraputevi", kojem je povjeren zimsko i redovno održavanje dionica auto-puteva, na terenu se neprekidno i uspješno bore sa obilnim snježnim padavinama.

Iz preduzeća "Autoputevi" apeluju na vozače da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme, koja je zakonski obavezna, da prate saobraćajnu signalizaciju i uputstva na info-portalima iznad auto-puteva, te da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu.

Izvor: Autoputevi RS

Zimska služba je u pripravnosti od 15. novembra prošle do 15. marta ove godine i da ekipe neprekidno dežuraju tokom 24 časa.

Za rad zimske službe u periodu 2025/2026. godina obezbijeđeno je 4.500 tona industrijske soli za posipanje kolovoza, kao i 21 kamion, pet poluteretnih vozila, 10 putničkih vozila i dvije cisterne.

Zimskom službom upravlja se iz dva centra za održavanje i kontrolu saobraćaja - Laktaši, dežurni telefon 065/548-000 i Kladari, dežurni telefon 065/204-201.

U većem dijelu Republike Srpske snijeg od jutros pada gotovo istim intenzitetom, a do sutra ujutro, prema prognozi, očekuje se da visina snježnog prekrivača bude do 30 centimetara, a u višim predjelima i do pola metra.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Autoputevi RS snijeg

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ